Il Napoli spera nella rinascita di Neres: seconda punta, ala o trequartista, come potrebbe giocare Allegri col recupero del brasiliano

David Neres è pronto a riprendersi il Napoli. L’esterno brasiliano pare aver finalmente messo alle spalle il calvario durato circa otto mesi a causa del grave infortunio alla caviglia sinistra patito a inizio anno. Dopo il delicato intervento subito a Londra, Neres è stato impegnato nel programma di recupero, saltando praticamente tutta la seconda metà della scorsa stagione, ripresentandosi non al meglio per l'inizio di questa.
Il brasiliano, infatti, ha riassaporato il campo soltanto in piccoli spezzoni di gara contro Como, Inter e Arsenal. Poi, però, ha dato finalmente segnali incoraggianti nell'ultima sfida di Firenze.