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David Neres NapoliGetty Images
Matteo Occhiuto

Il Napoli spera nella rinascita di Neres: seconda punta, ala o trequartista, come potrebbe giocare Allegri col recupero del brasiliano

Serie A
Napoli
David Neres

Dopo il lungo infortunio, il brasiliano è pronto a riprendersi gli azzurri: Max Allegri studia le mosse per affidargli il reparto offensivo.

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David Neres è pronto a riprendersi il Napoli. L’esterno brasiliano pare aver finalmente messo alle spalle il calvario durato circa otto mesi a causa del grave infortunio alla caviglia sinistra patito a inizio anno. Dopo il delicato intervento subito a Londra, Neres è stato impegnato nel programma di recupero, saltando praticamente tutta la seconda metà della scorsa stagione, ripresentandosi non al meglio per l'inizio di questa.

Il brasiliano, infatti, ha riassaporato il campo soltanto in piccoli spezzoni di gara contro Como, Inter e Arsenal. Poi, però, ha dato finalmente segnali incoraggianti nell'ultima sfida di Firenze. 

  • SOSTA FONDAMENTALE

    Ora, l'attuale sosta per le Nazionali di fine settembre sta rappresentando il trampolino perfetto per ritrovare la brillantezza perduta. Il laterale offensivo sta lavorando sodo, per raggiungere il top della condizione e per farsi trovare pronto fra due settimane, con il Napoli che vivrà un ciclo di partite davvero vorticoso.



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  • NERES È FINALMENTE PRONTO

    Dal punto di vista medico, i guai fisici sono del tutto superati. Il percorso di riatletizzazione e il graduale inserimento da parte di Massimiliano Allegri hanno dato i frutti sperati, riconsegnando al Napoli un giocatore che è stato, a tratti, anche fondamentale nella scorsa stagione.



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  • COME POTREBBE GIOCARE IL NAPOLI CON NERES

    Allegri, inutile dirlo, ci punta tanto. Le soluzioni sulle fasce, fin qui, non hanno mai pienamente convinto. Alisson Santon è fermo ai box, Vergara viene visto più come mezzala. E allora ecco che il pieno recupero di Neres si tramuterebbe in una carta più che stuzzicante. Potrebbe agire in due moduli: o come partner di Hojlund nel 3-5-2 o come esterno o trequartista in un 3-4-2-1.



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  • PERCHÈ AL NAPOLI SERVE NERES

    In una squadra che è apparsa viva di imprevedibilità, Neres potrebbe rappresentare quella variabile impazzita di cui Allegri ha bisogno. In più il brasiliano è estremamente duttile, come sottolineato prima, e potrebbe andare a ricoprire più posizioni nel reparto offensivo. Il Maradona aspetta: Neres è finalmente pronto a tornare.

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