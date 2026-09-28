Il Napoli spera nella rinascita di Neres: seconda punta, ala o trequartista, come potrebbe giocare Allegri col recupero del brasiliano

In una squadra che è apparsa viva di imprevedibilità, Neres potrebbe rappresentare quella variabile impazzita di cui Allegri ha bisogno. In più il brasiliano è estremamente duttile, come sottolineato prima, e potrebbe andare a ricoprire più posizioni nel reparto offensivo. Il Maradona aspetta: Neres è finalmente pronto a tornare.