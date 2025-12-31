Il Napoli si prepara ad un nuovo anno da protagonista, Manna: “Vogliamo premiare il lavoro di Conte e alzare la qualità in attacco”

“È un campionato dove tutti possono perdere con tutti e non c’è ancora un favorito. Il Milan è attrezzato, ha un sola competizione e un grande allenatore come Allegri. Anche la Roma ha un grande allenatore. La Juve ha Spalletti, un altro grande, e ha investito tanto. E poi c’è l’Inter: per me rimane la più forte, perché lo dice la storia e perché ha anche ringiovanito”.