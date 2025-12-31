Il Napoli si prepara ad un nuovo anno da protagonista, Manna: “Vogliamo premiare il lavoro di Conte e alzare la qualità in attacco”

Quello che si avvia alla sua conclusione è stato per il Napoli un 2025 da sogno.
La compagine partenopea, nel giro di pochi mesi, prima è tornata a vincere lo Scudetto (il secondo in tre anni), poi ha chiuso il suo anno sollevando al cielo la Supercoppa Italiana.
Il bilancio è dunque straordinario, ma il 2026 non dovrà essere da meno. Il Napoli è infatti in corsa su tutti i fronti e l’obiettivo principale è ovviamente quello di confermarsi campione d’Italia.
Il direttore sportivo del club campano, Giovanni Manna, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra guidata da Antonio Conte ed anche delle idee in ottica calciomercato.