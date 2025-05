Il Napoli ritorna al passato contro il Lecce: tandem Raspadori-Lukaku per avvicinare lo Scudetto

Lecce vs SSC Napoli

Antonio Conte rispolvera il modulo a due punte: contro il Lecce spazio a Raspadori e Lukaku. Il Napoli attende i loro goal per avvicinare lo Scudetto.

Un ritorno al passato (recente) per riscrivere il futuro. Contro il Lecce, Antonio Conte rispolvera la versione a due punte del suo Napoli, un abito tattico spesso indossato tra febbraio e marzo, quando l’infortunio di Neres scombinò i piani azzurri.

Una storia che si ripete: Neres è ancora out per infortunio e Conte rispolvera il modulo a due punte, che questa volta – vista anche l’emergenza in difesa – potrebbe essere più un 4-4-2 (seppur atipico) che un 3-5-2.

Olivera potrebbe giocare centrale di difesa, McTominay partire da una posizione più larga, ma la certezza nelle idee di Conte è il tandem offensivo composto da Lukaku e Raspadori.