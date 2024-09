Il Napoli riscopre Ngonge: nuova posizione, goal e serata da protagonista in Coppa Italia

Cyril Ngonge si è ritagliato un ruolo da grande protagonista col Palermo: suoi i primi due goal che hanno lanciato il Napoli.

Serviva una serata speciale a Cyril Ngonge per mettersi alle spalle un’estate scandita dalle tante voci che lo volevano lontano dal Napoli e per rilanciarsi dopo una primissima parte di stagione vissuta da spettatore privilegiato, e la serata speciale l’attaccante belga se l’è regalata in Coppa Italia.

Schierato dal 1’ da Antonio Conte nella sfida valida per i sedicesimi di finale contro il Palermo, l’ex Verona ha saputo sfruttare al maglio l’occasione che gli è stata concessa, ritagliandosi un ruolo da grande protagonista.

Ngonge ha infatti siglato le due reti che hanno reso più in discesa la strada del Napoli.