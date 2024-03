Il Napoli rallenta ancora col Torino: Barcellona sarà l'esame finale

La vittoria con la Juventus sembrava una svolta, ma gli azzurri hanno frenato di nuovo: la zona Champions resta lontana. Ora il Barcellona.

La vittoria contro la Juventus sembrava la svolta, il pareggio col Torino ha di nuovo complicato i piani del Napoli.

Una stagione sull'altalena, quella vissuta dagli azzurri, chiamati ora all'impresa contro il Barcellona in Champions League per dimostrare che invertire la tendenza è ancora possibile.

Neppure il terzo avvicendamento in panchina nel giro di pochi mesi, da Mazzarri a Calzona, per il momento sembra aver davvero cambiato le cose. Almeno in termini di risultati.

Ma una grande notte europea potrebbe fare girare tutto.