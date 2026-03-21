Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
McTominay NapoliGetty Images
Lelio Donato

Il Napoli può riaprire la corsa Scudetto? Conte ha recuperato gli infortunati e lancia un messaggio all'Inter: i campioni d'Italia sognano la clamorosa rimonta

Antonio Conte ha di fatto recuperato quasi tutti i big e dopo quattro vittorie consecutive si è riportato a -6 dall'Inter, seppure con una partita in più. I campioni d'Italia non hanno ancora abdicato definitivamente.

Pubblicità

E se il Napoli riaprisse la corsa Scudetto? Il successo di misura ottenuto a Cagliari ha riportato i campioni d'Italia a -6 dall'Inter quando mancano ancora otto giornate alla fine del campionato.

Certo, i nerazzurri devono scendere in campo domenica sera e in caso di vittoria sul campo della Fiorentina tornerebbero a +9. Una distanza che resta dunque notevole, ma che non esclude del tutto le possibilità di una clamorosa rimonta.

Anche perché il Napoli adesso sembra in fiducia, ha ritrovato quasi tutti i suoi big e può allenarsi tutta la settimana proprio come predilige da sempre Antonio Conte.

Tanto che anche l'allenatore salentino, solitamente molto prudente davanti ai microfoni, venerdì sera ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a chi gli sta davanti dunque il Milan, momentaneamente sorpassato al secondo posto. Ma anche l'Inter, appunto.


  • IL MESSAGGIO DI CONTE

    L'obiettivo dichiarato del Napoli resta blindare il posto nella prossima Champions League.

    Ma dopo la vittoria di Cagliari, peraltro mantenendo la porta inviolata e rischiando pochissimo, Antonio Conte è tornato a lanciare messaggi ambiziosi.

    "Vincendo abbiamo messo pressione a chi sta davanti, nessuno deve impedirci di guardare in avanti" ha dichiarato il tecnico.

    E ancora: "Percentuali Scudetto? Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%. In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo".

    Il Napoli insomma punta a vincere tutte le ultime otto partite per poi vedere dove si troverà a fine campionato. E se qualcuno davanti dovesse crollare....

    • Pubblicità
  • De Bruyne Napoli Lecce Serie AGetty Images

    IL RITORNO DI MCTOMINAY E DE BRUYNE

    Inutile girarci intorno. La stagione del Napoli è stata pesantemente condizionata dall'emergenza infortuni.

    Per parecchi mesi Conte d'altronde non ha potuto contare su quello che era stato il colpo ad effetto della campagna acquisti estiva ovvero Kevin De Bruyne.

    Avere o meno un campione della classe ma anche dell'esperienza del belga, ovviamente, fa tutta la differenza del mondo.

    Come ritrovare almeno in parte la dirompente fisicità di Anguissa in mezzo al campo e soprattutto Scott McTominay, subito a segno al rientro da titolare dopo lo stop di alcune settimane causa tendinopatia.

    E in tutto questo il Napoli aspetta ancora i rientri di Rrahmani e Di Lorenzo che potrebbero consolidare ulteriormente la difesa. Mentre il recupero di Neres dopo l'operazione alla caviglia appare ancora lontano.

    La sensazione è che con la rosa al completo i campioni d'Italia avrebbero lottato davvero fino alla fine. Ma non è detto che non possano provarci comunque.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    In città comunque qualcuno ormai da qualche settimana ha preparato una sorta di tabella Scudetto.

    Sognare d'altronde non costa nulla e le quattro vittorie consecutive (seppure contro avversari decisamente abbordabili) unite all'evidente calo dell'Inter e alla discontinuità del Milan, hanno riacceso le speranze di un clamoroso bis tricolore.

    In tal senso aiuta anche il calendario dato che il Napoli, dopo lo scontro diretto contro i rossoneri alla ripresa del campionato, affronteranno Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese.

    Sulla carta insomma l'unico vero ostacolo è rappresentato dalla trasferta in casa della squadra di Fabregas. Oltre ovviamente alla sfida del lunedì di Pasquetta.

  • BATTERE IL MILAN E SOGNARE

    Molto, se non tutto, passa proprio dalla sfida contro il Milan che si giocherà dopo la pausa che forse arriva nel momento meno indicato per il Napoli.

    La squadra di Conte infatti ha ritrovato continuità di rendimento ed entusiasmo. Inoltre nelle prossime due settimane il tecnico non avrà a disposizione alcuni dei suoi big che saranno in giro con le rispettive nazionali, compreso l'appena recuperato De Bruyne.

    L'obiettivo del Napoli resta comunque vincere a Pasquetta lo scontro diretto per il secondo posto. Un successo che di fatto blinderebbe la qualificazione alla prossima Champions ma potrebbe fornire ulteriore slancio a una rimonta che ad oggi resta ai limiti del possibile.

    Ma per dirla alla Conte nessuno può impedire al suo Napoli di guardare davanti. Prima di cedere definitivamente lo scettro, insomma, i campioni d'Italia sono intenzionati a lottare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL