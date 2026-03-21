Il Napoli può riaprire la corsa Scudetto? Conte ha recuperato gli infortunati e lancia un messaggio all'Inter: i campioni d'Italia sognano la clamorosa rimonta

L'obiettivo dichiarato del Napoli resta blindare il posto nella prossima Champions League.

Ma dopo la vittoria di Cagliari, peraltro mantenendo la porta inviolata e rischiando pochissimo, Antonio Conte è tornato a lanciare messaggi ambiziosi.

"Vincendo abbiamo messo pressione a chi sta davanti, nessuno deve impedirci di guardare in avanti" ha dichiarato il tecnico.

E ancora: "Percentuali Scudetto? Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%. In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo".

Il Napoli insomma punta a vincere tutte le ultime otto partite per poi vedere dove si troverà a fine campionato. E se qualcuno davanti dovesse crollare....