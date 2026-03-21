Il Napoli può riaprire la corsa Scudetto? Conte ha recuperato gli infortunati e lancia un messaggio all'Inter: i campioni d'Italia sognano la clamorosa rimonta

E se il Napoli riaprisse la corsa Scudetto? Il successo di misura ottenuto a Cagliari ha riportato i campioni d'Italia a -6 dall'Inter quando mancano ancora otto giornate alla fine del campionato.
Certo, i nerazzurri devono scendere in campo domenica sera e in caso di vittoria sul campo della Fiorentina tornerebbero a +9. Una distanza che resta dunque notevole, ma che non esclude del tutto le possibilità di una clamorosa rimonta.
Anche perché il Napoli adesso sembra in fiducia, ha ritrovato quasi tutti i suoi big e può allenarsi tutta la settimana proprio come predilige da sempre Antonio Conte.
Tanto che anche l'allenatore salentino, solitamente molto prudente davanti ai microfoni, venerdì sera ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a chi gli sta davanti dunque il Milan, momentaneamente sorpassato al secondo posto. Ma anche l'Inter, appunto.