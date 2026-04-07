Il Napoli può davvero essere l'anti-Inter? La verità sulla corsa Scudetto e il calendario delle ultime sette giornate

Sorpasso riuscito per il Napoli, che batte il Milan e si riprende il secondo posto nello scontro diretto del lunedì di Pasquetta al 'Maradona'.
Nonostante l'assenza di Hojlund, fermato da un virus intestinale, la squadra di Conte ha dato prova di saper sopperire ancora una volta all'emergenza.
Il successo contro i rossoneri permette come detto al Napoli di tornare al secondo posto e soprattutto di blindare la qualificazione alla prossima Champions, ovvero quello che è stato fissato da Antonio Conte come l'obiettivo stagionale. Il vantaggio sulla quinta ora è salito a otto punti.
Per la prima volta dopo mesi però l'allenatore non si è nascosto parlando anche della possibilità che i campioni d'Italia tornino in corsa per lo Scudetto proprio all'ultima curva.