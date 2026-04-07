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Giovane Alisson Santos NapoliGetty Images
Lelio Donato

Il Napoli può davvero essere l'anti-Inter? La verità sulla corsa Scudetto e il calendario delle ultime sette giornate

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La vittoria contro il Milan ha riportato gli azzurri al secondo posto ma i punti di distacco restano tanti e l'Inter sembra aver ritrovato il passo giusto. Il Napoli può davvero tornare in corsa per lo Scudetto?

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Sorpasso riuscito per il Napoli, che batte il Milan e si riprende il secondo posto nello scontro diretto del lunedì di Pasquetta al 'Maradona'.

Nonostante l'assenza di Hojlund, fermato da un virus intestinale, la squadra di Conte ha dato prova di saper sopperire ancora una volta all'emergenza.

Il successo contro i rossoneri permette come detto al Napoli di tornare al secondo posto e soprattutto di blindare la qualificazione alla prossima Champions, ovvero quello che è stato fissato da Antonio Conte come l'obiettivo stagionale. Il vantaggio sulla quinta ora è salito a otto punti.

Per la prima volta dopo mesi però l'allenatore non si è nascosto parlando anche della possibilità che i campioni d'Italia tornino in corsa per lo Scudetto proprio all'ultima curva.

  • IL CARATTERE DEL NAPOLI

    Conte lo ha sottolineato più volte anche dopo la vittoria contro il Milan. Il suo Napoli ha il merito di aver saputo tenere la barra dritta anche in piena tempesta.

    In questa stagione gli azzurri sono stati letteralmente falcidiati da infortuni in serie che li hanno privati dei loro giocatori migliori per un lunghissimo periodo.

    Da Rrhamani a Di Lorenzo, da De Bruyne a Anguissa fino a Neres. Nessuno nella rosa di Conte di fatto è stato risparmiato. Nonostante questo il Napoli non si è mai troppo staccato dalle posizioni di vertice.

    E adesso che il peggio sembra finalmente alle spalle i campioni d'Italia si ritrovano lì, subito dietro l'Inter, pronti a farsi vedere nello specchietto retrovisore.


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  • Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    CINQUE VITTORIE CONSECUTIVE

    Il Napoli ha vissuto il suo periodo peggiore tra inizio gennaio e fine febbraio, quando anche il piazzamento Champions sembrava clamorosamente in discussione.

    Dal pareggio casalingo contro il Verona alla sconfitta di Bergamo, d'altronde, la squadra di Conte aveva raccolto appena tredici punti in nove partite. Poco, troppo poco per chi porta lo Scudetto ancora sul petto.

    In poco più di un mese però il Napoli è stato capace di scalare nuovamente la classifica collezionando cinque vittorie di fila contro Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan.

    Tutte vittorie di corto muso e senza entusiasmare troppo sotto il profilo di gioco, ma comunque pesantissime in un campionato dove solo l'Inter è sempre stata continua.

    E così, approfittando anche dell'evidente calo del Milan, il Napoli oggi si ritrova secondo seppure ancora distante dall'Inter.

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  • CONTE CREDE ALLO SCUDETTO?

    Al termine di Napoli-Milan il tecnico azzurro non ha nascosto la soddisfazione per il cammino della sua squadra in una stagione complicata.

    "Se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze che ci sono state quest'anno. Anche stasera mancavano cinque giocatori, quasi tutti titolari. Questa stagione poteva essere tragica e finire male con tutti gli infortuni e i problemi che abbiamo avuto" ha sottolineato.

    Conte poi ha ribadito come l'obiettivo del Napoli era e resti il piazzamento in Champions League: "Non capisco perché non possa esserlo come per Milan e Juventus".

    Mentre sulla possibilità di contendere lo Scudetto all'Inter ha spiegato: "L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario ed è meritatamente in testa, noi abbiamo vinto la Supercoppa e siamo secondi, dobbiamo essere soddisfatti. Quanto credo allo Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai. E davanti devono sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto sinora, non mi sembra semplice".

  • IL CALENDARIO DI INTER E NAPOLI A CONFRONTO

    Alla fine del campionato rimangono solo sette giornate ma gli incroci pericolosi non mancano sia per il Napoli che per l'Inter.

    Nel prossimo turno, ad esempio, i nerazzurri saranno ospiti del Como che dopo il deludente pareggio di Udine deve assolutamente vincere per mantenere il quarto posto. Mentre la squadra di Conte andrà a Parma in casa di una squadra praticamente già salva.

    Il maggiore ostacolo per il Napoli da qui al termine del campionato è rappresentato sempre dal Como, con la sfida del 'Sinigaglia' in programma a inizio maggio. L'Inter, invece, avrà due trasferte insidiose nelle ultime tre giornate contro Lazio e Bologna.

    IL CALENDARIO DELL'INTER

    COMO

    Cagliari

    TORINO

    Parma

    LAZIO

    Verona

    BOLOGNA


    IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    PARMA

    Lazio

    Cremonese

    COMO

    Bologna

    PISA

    Udinese

    *in maiuscolo le partite in trasferta

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