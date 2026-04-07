Il Napoli può davvero essere l'anti-Inter? La verità sulla corsa Scudetto e il calendario delle ultime sette giornate

Al termine di Napoli-Milan il tecnico azzurro non ha nascosto la soddisfazione per il cammino della sua squadra in una stagione complicata.

"Se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze che ci sono state quest'anno. Anche stasera mancavano cinque giocatori, quasi tutti titolari. Questa stagione poteva essere tragica e finire male con tutti gli infortuni e i problemi che abbiamo avuto" ha sottolineato.

Conte poi ha ribadito come l'obiettivo del Napoli era e resti il piazzamento in Champions League: "Non capisco perché non possa esserlo come per Milan e Juventus".

Mentre sulla possibilità di contendere lo Scudetto all'Inter ha spiegato: "L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario ed è meritatamente in testa, noi abbiamo vinto la Supercoppa e siamo secondi, dobbiamo essere soddisfatti. Quanto credo allo Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai. E davanti devono sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto sinora, non mi sembra semplice".