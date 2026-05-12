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Lelio Donato

Il Napoli non rischia la Champions ma i dubbi sul futuro aumentano: da Conte a De Bruyne, cosa può succedere

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Pisa vs Napoli
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Basterà battere almeno una tra Pisa e Udinese nelle ultime due giornate per qualificarsi alla prossima Champions League, poi il Napoli dovrà programmare il futuro tra mille dubbi: Conte resta? Cosa fare con De Bruyne?

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Nessun dramma. La sconfitta casalinga contro il Bologna ha probabilmente solo rimandato un verdetto che sembra ormai scritto.

Al Napoli d'altronde per qualificarsi alla prossima Champions League basterà vincere una delle ultime due partite contro Pisa e Udinese.

Poi però bisognerà "tirare le somme" per usare le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. E il risultato potrebbe portare a una mini-rivoluzione.

Lo stesso tecnico, ad oggi, non è certo di restare alla guida del Napoli nella prossima stagione. Mentre c'è da decifrare pure il futuro di molti giocatori della rosa attuale.

  • TRE PUNTI PER LA CHAMPIONS

    Il Napoli aveva bisogno di una vittoria contro il Bologna per chiudere il discorso con due giornate d'anticipo.

    Gli azzurri invece sono usciti sconfitti dal 'Maradona' andando peraltro sotto di due goal prima della rimonta che aveva portato al 2-2.

    Nel recupero però una prodezza di Rowe ha condannato il Napoli alla seconda sconfitta nelle ultime quattro partite, in cui la squadra di Conte ha raccolto appena quattro punti.

    Nonostante questo il posto nella prossima Champions League non sembra in discussione, dato che al Napoli basta vincere in casa del Pisa già retrocesso nel prossimo turno per staccare il pass.

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  • CONTE LASCIA O RADDOPPIA?

    Solo una volta conquistato l'obiettivo minimo sarà possibile iniziare a programmare il futuro. Ma con o senza Conte?

    Dodici mesi fa il tecnico salentino sembrava vicinissimo ad un ritorno sulla panchina della Juventus, poi l'incontro con Aurelio De Laurentiis portò alla conferma con rinnovato entusiasmo.

    Oggi però, dopo una stagione difficile tra prematura eliminazione dalla Champions e un'incredibile catena di infortuni, tutto è tornato in discussione.

    Anche perché intanto a Coverciano si è liberato il posto da CT che potrebbe fare gola a Conte, tentato dal rilanciare una Nazionale rimasta fuori dai Mondiali per la terza edizione consecutiva.

    Conte è ancora sotto contratto col Napoli per un'altra stagione ma De Laurentiis non ha escluso di liberarlo nel caso in cui fosse lo stesso allenatore a chiederglielo.

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  • IL CASO DE BRUYNE

    Di certo la società punta a tagliare notevolmente il monte ingaggi e magari svecchiare la rosa attuale.

    In tal senso sembra in bilico il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga è rimasto fuori quattro mesi a causa di un grave infortunio.

    Ma anche quando ha giocato non è quasi mai sembrato completamente a suo agio nel calcio di Conte. Le qualità dell'ex City ovviamente non sono in discussione, ma l'età e soprattutto le condizioni economiche del suo oneroso contratto potrebbero pesare sulla valutazione finale.

    La sensazione, insomma, è che le strade di De Bruyne e del Napoli potrebbero separarsi dopo una sola stagione con pochissimi picchi.

  • CHI RESTA E CHI SE NE VA

    De Bruyne peraltro potrebbe non essere l'unico a salutare Napoli al termine di questo campionato.

    Partendo dalla porta, ad esempio, non è esclusa la cessione di Meret che piace a molti club e appare ormai chiuso da Milinkovic-Savic.

    Juan Jesus e Spinazzola, entrambi in scadenza, non rinnoveranno quasi certamente i rispettivi contratti mentre resta da valutare la posizione di Beukema che ha deluso nella sua prima stagione in azzurro.

    Anche a centrocampo c'è aria di possibile rivoluzione col futuro di Lobotka e soprattutto Anguissa, entrambi in scadenza nel 2027, che sembra in discussione.

    Meno dubbi in attacco dove il Napoli saluterà sicuramente Romelu Lukaku e punterà su Hojlund, che verrà riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro.

    Noa Lang e Lucca, di rientro dai rispettivi prestiti, invece difficilmente resteranno al Napoli anche se molto dipenderà dal nome del prossimo allenatore.

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