Il Napoli non rischia la Champions ma i dubbi sul futuro aumentano: da Conte a De Bruyne, cosa può succedere

Nessun dramma. La sconfitta casalinga contro il Bologna ha probabilmente solo rimandato un verdetto che sembra ormai scritto.
Al Napoli d'altronde per qualificarsi alla prossima Champions League basterà vincere una delle ultime due partite contro Pisa e Udinese.
Poi però bisognerà "tirare le somme" per usare le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. E il risultato potrebbe portare a una mini-rivoluzione.
Lo stesso tecnico, ad oggi, non è certo di restare alla guida del Napoli nella prossima stagione. Mentre c'è da decifrare pure il futuro di molti giocatori della rosa attuale.