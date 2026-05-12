Il Napoli non rischia la Champions ma i dubbi sul futuro aumentano: da Conte a De Bruyne, cosa può succedere

Di certo la società punta a tagliare notevolmente il monte ingaggi e magari svecchiare la rosa attuale.

In tal senso sembra in bilico il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga è rimasto fuori quattro mesi a causa di un grave infortunio.

Ma anche quando ha giocato non è quasi mai sembrato completamente a suo agio nel calcio di Conte. Le qualità dell'ex City ovviamente non sono in discussione, ma l'età e soprattutto le condizioni economiche del suo oneroso contratto potrebbero pesare sulla valutazione finale.

La sensazione, insomma, è che le strade di De Bruyne e del Napoli potrebbero separarsi dopo una sola stagione con pochissimi picchi.