Il Napoli ha un De Bruyne in più nel motore: a Cagliari torna titolare, convince e si gode la convocazione col Belgio

De Bruyne è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. E questo non era scontato, considerata la lunga inattività precedente. Anche se Kevin era già tornato contro il Torino, un paio di settimane fa, giocando poi un tempo intero contro il Lecce sabato scorso.

Conte non lo ha sostituito - e avrebbe potuto farlo - per un semplice motivo: perché stava ricevendo delle garanzie dal belga, sia dal punto di vista tecnico che della brillantezza fisica. E pure questo non era scontato.

I tentativi d'intesa con il "gemello" Hojlund, uno splendido assist filtrante a lanciare Politano sulla destra, una rasoiata mancina a mettere in difficoltà Caprile. E altre giocate preziose. Secondo Sofascore, De Bruyne ha creato 4 grandi occasioni e effettuato altrettanti passaggi chiave, con una precisione del 79% nelle giocate. Insomma, ha risposto presente. Di nuovo: non era del tutto preventivabile.