Il Napoli ha un De Bruyne in più nel motore: a Cagliari torna titolare, convince e si gode la convocazione col Belgio

Sì, Cagliari-Napoli è stata decisa da una zampata immediata di Scott McTominay dopo un paio di minuti. Ma la notizia più bella, per gli ancora campioni d'Italia in carica, è forse un'altra: il ritorno di Kevin De Bruyne.
Il campione belga si è rimesso completamente a disposizione dopo quasi cinque mesi. Nel senso che non giocava dall'inizio da quel celebre Napoli-Inter di fine ottobre, la partita che la squadra di Conte vinceva 3-1 perdendo però l'ex Manchester City, infortunatosi nel calciare il rigore del momentaneo 1-0.
De Bruyne è tornato e la notizia migliore è un'altra: è tornato bene. Anche se non ha segnato, anche se non ha fornito assist decisivi, anche se il suo nome non è entrato nel tabellino: poco importa.