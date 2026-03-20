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Kevin De Bruyne NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Il Napoli ha un De Bruyne in più nel motore: a Cagliari torna titolare, convince e si gode la convocazione col Belgio

L'ex campione del Manchester City è tornato in campo dall'inizio quasi cinque mesi dopo l'ultima volta e non ha tradito. McTominay: "Semplice giocare con lui". E intanto Garcia lo ha chiamato subito in Nazionale.

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Sì, Cagliari-Napoli è stata decisa da una zampata immediata di Scott McTominay dopo un paio di minuti. Ma la notizia più bella, per gli ancora campioni d'Italia in carica, è forse un'altra: il ritorno di Kevin De Bruyne.

Il campione belga si è rimesso completamente a disposizione dopo quasi cinque mesi. Nel senso che non giocava dall'inizio da quel celebre Napoli-Inter di fine ottobre, la partita che la squadra di Conte vinceva 3-1 perdendo però l'ex Manchester City, infortunatosi nel calciare il rigore del momentaneo 1-0.

De Bruyne è tornato e la notizia migliore è un'altra: è tornato bene. Anche se non ha segnato, anche se non ha fornito assist decisivi, anche se il suo nome non è entrato nel tabellino: poco importa.

  • De Bruyne Cagliari NapoliGetty Images

    VIVO E BRILLANTE

    De Bruyne è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. E questo non era scontato, considerata la lunga inattività precedente. Anche se Kevin era già tornato contro il Torino, un paio di settimane fa, giocando poi un tempo intero contro il Lecce sabato scorso.

    Conte non lo ha sostituito - e avrebbe potuto farlo - per un semplice motivo: perché stava ricevendo delle garanzie dal belga, sia dal punto di vista tecnico che della brillantezza fisica. E pure questo non era scontato.

    I tentativi d'intesa con il "gemello" Hojlund, uno splendido assist filtrante a lanciare Politano sulla destra, una rasoiata mancina a mettere in difficoltà Caprile. E altre giocate preziose. Secondo Sofascore, De Bruyne ha creato 4 grandi occasioni e effettuato altrettanti passaggi chiave, con una precisione del 79% nelle giocate. Insomma, ha risposto presente. Di nuovo: non era del tutto preventivabile.

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  • LA COESISTENZA CON MCTOMINAY

    De Bruyne è stato schierato da Conte sulla trequarti, nei due dietro alla punta Hojlund. L'altro "10" l'ha fatto Scott McTominay, il suo teorico partner tecnico, la convivenza con il quale ha creato così tanti equivoci tattici, o presunti tali, all'inizio della stagione.

    “Kevin è un grande giocatore, è semplice giocare con lui”: così ha parlato McTominay del compagno al termine della gara, intervistato in campo da DAZN. Un vero e proprio attestato di stima.

    De Bruyne aveva "costretto" McTominay ad allargare la propria posizione fino a fine ottobre. Una mossa tattica, quella di Conte, pensata per far coesistere i due ma che non aveva dato moltissimi frutti: lo scozzese faticava, il belga riusciva solo a tratti a riversare sul campo le aspettative riposte in lui dal suo arrivo dal Manchester City.

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  • ARMA IN PIÙ

    L'emergenza del Napoli non è finita. Qualcuno non è ancora rientrato dall'infermeria: Di Lorenzo, Vergara, Neres, Rrahmani. Ma De Bruyne sì, è tornato, e per Conte rappresenta un'arma in più.

    "Adesso stanno rientrando un po' tutti i calciatori, anche i lungodegenti - ha detto il tecnico nella conferenza stampa post partita - non sono ancora al top della forma, però averli tutti a disposizione mi dà la possibilità anche di cambiare e anche durante la partita di dare nuova linfa, nuova energia alla squadra, nuova qualità".

    De Bruyne è un'arma in più nel senso che può consentire a Conte di utilizzare diversi moduli e giocare in diverse posizioni: da trequartista in un 3-4-2-1, ma anche mezzala in un 4-3-3, per non parlare del 4-1-4-1 di inizio stagione. Dipenderà anche da chi saranno i prossimi a tornare dagli infortuni e quando.

  • LA CONVOCAZIONE COL BELGIO

    De Bruyne ricorderà questo 20 marzo 2026 come un giorno speciale: non solo per il ritorno in campo da titolare dopo diversi mesi ai box, ma anche per quello in Nazionale.

    Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha infatti inserito anche lui nell'elenco dei convocati per le due amichevoli che i Red Devils giocheranno la prossima settimana: una contro gli Stati Uniti, l'altra contro il Messico. Presente anche Romelu Lukaku, in panchina per 90 minuti sia contro il Lecce che contro il Cagliari.



    Il desiderio di De Bruyne, insomma, è doppio. Intanto portare il Napoli in Champions League, e magari far durare il più possibile un sogno Scudetto divenuto improvvisamente meno impensabile di qualche settimana fa, e poi conquistarsi un posto per i Mondiali. La luce di KDB, intanto, è tornata a splendere.

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