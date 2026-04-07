Il Napoli ha reagito troppo tardi? Ora il Milan rischia anche un posto in Champions? Lotta salvezza: chi andrà in Serie B? Il 3x3 di GOAL

Andrea Ajello - E quindi un po' a sorpresa per come è andato il campionato fino a poche settimane fa, il Napoli si trova ad essere l'unica squadra in grado di eventualmente sfruttare un tracollo, che somiglierebbe più a un "suicidio sportivo", dell'Inter.
Dopo essere finito a meno 14 dalla vetta, in poche giornate la squadra di Antonio Conte ha dimezzato lo svantaggio dai nerazzurri grazie ad un filotto di cinque vittorie consecutive. E in generale da quando è stata eliminata dalla Champions il bilancio dice 7 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Una reazione alle difficoltà avute arrivata troppo tardi, quando ormai l'Inter poteva (come ha fatto) permettersi di commettere passi falsi. Forse perché ad un certo punto, travolta dai problemi e dall'emergenza, il Napoli ha smesso di credere al bis scudetto, troppo presto.
Ma se, come tutto porta a pensare, la squadra di Conte finirà secondadietro l'Inter, sarebbe sbagliato recriminare qualcosa al Napoli e al lavoro del tecnico, che soffermandosi solo alla Serie A (il percorso in Champions è stato fallimentare), di più non avrebbe potuto fare, anzi.
Il campionato del Napoli è sottovalutato. Dopo 31 giornate ha conquistato 65 punti, gli stessi della passata stagione quando poi si è proclamata Campione d'Italia. E alla luce di tutti i problemi avuti a livello di infortuni (e degli impegni europei che non aveva avuto l'anno scorso), si tratta di un rendimento assolutamente positivo.
Per finire con più punti della stagione 2024/2025 dovrà farne 18 nelle prossime sette giornate, missione non certo impossibile considerando il calendario e la forma del Napoli. Molto probabilmente non basterà per lo scudetto questa volta, ma chiedere di più ragionando solo sul campionato era difficile.