Il Napoli ha reagito troppo tardi? Ora il Milan rischia anche un posto in Champions? Lotta salvezza: chi andrà in Serie B? Il 3x3 di GOAL

Marco Trombetta - Mi voglio sbilanciare, lo voglio dire, questa volta Di Francesco sfaterà il tabù retrocessione e francamente se lo meriterebbe anche dopo anni di delusioni e giudizi anche troppo pesanti.

Ogni anno si vede tolto il bomber che avrebbe dovuto trascinarlo alla salvezza - la scorsa stagione Pohjanpalo al Venezia, in questa Krstovic al Lecce - ma comunque in qualche modo lotta sino alla fine.

Con una squadra da 21 goal segnati, la più debole offensivamente della Serie A (anche peggio del Pisa ultimo), sta comunque rimanendo aggrappato alla categoria. E non è affatto scontato.

Tra l'altro il calendario potrebbe aiutarlo: escludendo la trasferta di Bologna e la gara casalinga con la Juve alla terz'ultima, i salentini affronteranno la Fiorentina in casa, Verona e Pisa (ormai praticamente in Serie B) in trasferta e nelle ultime due giornata Sassuolo e Genoa, che avranno poco da chiedere al campionato.

Saranno Fiorentina, Cremonese e Cagliari a giocarsela con il Lecce. L'attuale squadra di Giampaolo ricorda proprio il Frosinone che fu di Di Francesco: grande partenza e poi crollo verticale che l'ha portato alla retrocessione. Lo scontro diretto col Cagliari nella prossima giornata ci dirà moltissimo, ma ad oggi, anche come condizione, la Cremo è quella che vedo peggio. Tra l'altro affronterà Napoli, Lazio e Como nelle successive sette giornate.

Calendario non semplice neppure per il Cagliari, ma la prossima con la Cremonese e le due sfide casalinghe contro Torino e Udinese alla terzultima e penultima potrebbero spalancargli le porte della salvezza. E come organico i sardi sono superiori a Lecce e Cremonese. Infine occhio alla Fiorentina, il calendario viola è il peggiore di tutti: c'è lo scontro diretto col Lecce al Via del Mare, poi Juventus, Atalanta e Roma nelle ultime quattro.