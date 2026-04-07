Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
3X3 HD
Marco Trombetta,Lelio Donato e Andrea Ajello

Il Napoli ha reagito troppo tardi? Ora il Milan rischia anche un posto in Champions? Lotta salvezza: chi andrà in Serie B? Il 3x3 di GOAL

Opinion
Storie
Serie A

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A tra lotta Scudetto, Champions e salvezza, con la vittoria del Napoli e il ko del Milan che rischiano di pesare.

Pubblicità
  • Il Napoli ha reagito troppo tardi?
  • Ora il Milan rischia anche un posto in Champions?
  • Lotta salvezza: chi andrà in Serie B?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Lelio Donato, Marco Trombetta e Andrea Ajello dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • Giovane Alisson Santos NapoliGetty Images

    Il Napoli ha reagito troppo tardi?

    • Pubblicità

  • "Il Napoli ha smesso di credere troppo presto allo Scudetto, ma il suo campionato è sottovalutato"

    Andrea Ajello - E quindi un po' a sorpresa per come è andato il campionato fino a poche settimane fa, il Napoli si trova ad essere l'unica squadra in grado di eventualmente sfruttare un tracollo, che somiglierebbe più a un "suicidio sportivo", dell'Inter.

    Dopo essere finito a meno 14 dalla vetta, in poche giornate la squadra di Antonio Conte ha dimezzato lo svantaggio dai nerazzurri grazie ad un filotto di cinque vittorie consecutive. E in generale da quando è stata eliminata dalla Champions il bilancio dice 7 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

    Una reazione alle difficoltà avute arrivata troppo tardi, quando ormai l'Inter poteva (come ha fatto) permettersi di commettere passi falsi. Forse perché ad un certo punto, travolta dai problemi e dall'emergenza, il Napoli ha smesso di credere al bis scudetto, troppo presto.

    Ma se, come tutto porta a pensare, la squadra di Conte finirà secondadietro l'Inter, sarebbe sbagliato recriminare qualcosa al Napoli e al lavoro del tecnico, che soffermandosi solo alla Serie A (il percorso in Champions è stato fallimentare), di più non avrebbe potuto fare, anzi.

    Il campionato del Napoli è sottovalutato. Dopo 31 giornate ha conquistato 65 punti, gli stessi della passata stagione quando poi si è proclamata Campione d'Italia. E alla luce di tutti i problemi avuti a livello di infortuni (e degli impegni europei che non aveva avuto l'anno scorso), si tratta di un rendimento assolutamente positivo.

    Per finire con più punti della stagione 2024/2025 dovrà farne 18 nelle prossime sette giornate, missione non certo impossibile considerando il calendario e la forma del Napoli. Molto probabilmente non basterà per lo scudetto questa volta, ma chiedere di più ragionando solo sul campionato era difficile.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Milan 2-1Getty Images

    Ora il Milan rischia anche un posto in Champions?

  • "E cosa ci sarebbe di strano? Dipende da Milan-Juve"

    Lelio Donato - E cosa ci sarebbe di strano se il Milan si giocasse la qualificazione alla prossima Champions nelle ultime giornate?

    La squadra rossonera fin qui ha overperformato. Un po' per meriti propri, un po' per carenze altrui. Lo stesso Allegri d'altronde ha sempre ripetuto come l'obiettivo stagionale fosse il quarto posto.

    Certo negli ultimi mesi il Milan ha sognato di poter dare fastidio all'Inter in vetta alla classifica. E la vittoria nel derby di qualche settimana fa aveva riacceso l'entusiasmo della piazza.

    Ma il paragone tra le due milanesi come valore della rosa, ma anche come qualità delle prestazioni offerte durante il campionato, non ha mai retto. L'Inter è nettamente superiore a questo Milan, che è andato finora ben oltre le migliori aspettative anche del più ottimista dei suoi tifosi.

    Il vantaggio sul quinto posto pure dopo la sconfitta di Napoli resta comunque rassicurante. Anche se molto passerà dallo scontro diretto contro la Juventus in programma il 26 aprile.
    Se i bianconeri dovessero restare a -6 e vincessero la sfida di 'San Siro', allora sì che per il Milan potrebbe mettersi male.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Lotta salvezza: chi andrà in Serie B?

  • "Stavolta Di Francesco ce la fa, Fiorentina non ancora salva"

    Marco Trombetta - Mi voglio sbilanciare, lo voglio dire, questa volta Di Francesco sfaterà il tabù retrocessione e francamente se lo meriterebbe anche dopo anni di delusioni e giudizi anche troppo pesanti.

    Ogni anno si vede tolto il bomber che avrebbe dovuto trascinarlo alla salvezza - la scorsa stagione Pohjanpalo al Venezia, in questa Krstovic al Lecce - ma comunque in qualche modo lotta sino alla fine.

    Con una squadra da 21 goal segnati, la più debole offensivamente della Serie A (anche peggio del Pisa ultimo), sta comunque rimanendo aggrappato alla categoria. E non è affatto scontato.

    Tra l'altro il calendario potrebbe aiutarlo: escludendo la trasferta di Bologna e la gara casalinga con la Juve alla terz'ultima, i salentini affronteranno la Fiorentina in casa, Verona e Pisa (ormai praticamente in Serie B) in trasferta e nelle ultime due giornata Sassuolo e Genoa, che avranno poco da chiedere al campionato.

    Saranno Fiorentina, Cremonese e Cagliari a giocarsela con il Lecce. L'attuale squadra di Giampaolo ricorda proprio il Frosinone che fu di Di Francesco: grande partenza e poi crollo verticale che l'ha portato alla retrocessione. Lo scontro diretto col Cagliari nella prossima giornata ci dirà moltissimo, ma ad oggi, anche come condizione, la Cremo è quella che vedo peggio. Tra l'altro affronterà Napoli, Lazio e Como nelle successive sette giornate.

    Calendario non semplice neppure per il Cagliari, ma la prossima con la Cremonese e le due sfide casalinghe contro Torino e Udinese alla terzultima e penultima potrebbero spalancargli le porte della salvezza. E come organico i sardi sono superiori a Lecce e Cremonese. Infine occhio alla Fiorentina, il calendario viola è il peggiore di tutti: c'è lo scontro diretto col Lecce al Via del Mare, poi Juventus, Atalanta e Roma nelle ultime quattro.

  • Pubblicità
    Pubblicità