Il Napoli fermato dall’Udinese, Conte: “Occasione persa per l’Europa, stiamo facendo un qualcosa di straordinario”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, commenta il pareggio interno maturato con l’Udinese: "Non abbiamo concretizzato quanto creato".

Comunque andranno le cose in Inter-Fiorentina, il Napoli è già certo che conserverà la vetta in solitaria della classifica al termine del 24° turno di Serie A, tuttavia in casa azzurra non si può non avere la percezione di una sorta di occasione mancata.

La compagine partenopea infatti, tra le mura amiche del Maradona, non solo si è fatta rimontare sull’1-1 da un’eccellente Udinese, ma non ha proposto una prestazione all’altezza delle aspettative.

Antonio Conte, parlando ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.