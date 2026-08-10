Il Napoli è quasi senza difesa, ko anche Marianucci: cosa farà sul mercato dopo infortuni e cessioni

Che il Napoli voglia da tempo prendere un altro difensore lo sanno tutti. I nomi pure, sono piuttosto noti. Perché non è arrivato nessuno? Perché la lista è piena, perché il club deve cedere prima di comprare, perché ci sono certi parametri da rispettare.

Una volta sbloccata la questione con una cessione, che potrebbe essere quella di Romelu Lukaku al Fenerbahçe, ecco che il centrale arriverà. O meglio: questa è la speranza di Allegri, del ds Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis, che stanno lavorando anche in questa direzione.

Il nome più caldo è quello di Benoit Badiashile, destinato a non trovare spazio al Chelsea. Mentre sono da qualche tempo in discesa le quotazioni dello juventino Federico Gatti.

Quanti centrali arriveranno? Il piatto piange, certe valutazioni andranno fatte per forza. Troppi i giocatori che in questo momento non ci sono, troppo pochi quelli che ci sono. Il Napoli potrebbe anche fare doppietta, ma dipenderà appunto anche dalle cessioni. Ci sono tre settimane esatte di tempo per sistemare tutto.