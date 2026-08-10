Il Napoli è quasi senza difesa, ko anche Marianucci: cosa farà sul mercato dopo infortuni e cessioni

Massimiliano Allegri è quasi senza difesa. Il vero grattacapo del nuovo allenatore del Napoli, proprio mentre il precampionato sta terminando e lasciando il posto alla nuova stagione, è questo.
Addii a parametro zero o attraverso un compenso monetario, infortuni più o meno seri, acciacchi: in queste settimane durante il ritiro azzurro, che sta proseguendo e arrivando agli sgoccioli di pari passo con il mercato estivo, si è visto un po' di tutto.
L'ultimo episodio sfavorevole? L'infortunio di Luca Marianucci. Ennesimo episodio sfavorevole di un'estate che, da questo punto di vista, sta proseguendo sulla falsariga del secondo anno di Conte.
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