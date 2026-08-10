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Marianucci Buongiorno BadiashileGetty Images
Stefano Silvestri

Il Napoli è quasi senza difesa, ko anche Marianucci: cosa farà sul mercato dopo infortuni e cessioni

Calciomercato
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Napoli

Allegri deve fare i conti con una serie di addii e di imprevisti nella propria retroguardia: ora l'arrivo di un nuovo difensore centrale è sempre più un'urgenza.

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Massimiliano Allegri è quasi senza difesa. Il vero grattacapo del nuovo allenatore del Napoli, proprio mentre il precampionato sta terminando e lasciando il posto alla nuova stagione, è questo.

Addii a parametro zero o attraverso un compenso monetario, infortuni più o meno seri, acciacchi: in queste settimane durante il ritiro azzurro, che sta proseguendo e arrivando agli sgoccioli di pari passo con il mercato estivo, si è visto un po' di tutto.

L'ultimo episodio sfavorevole? L'infortunio di Luca Marianucci. Ennesimo episodio sfavorevole di un'estate che, da questo punto di vista, sta proseguendo sulla falsariga del secondo anno di Conte.


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  • TRE CENTRALI INFORTUNATI

    "In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo - ha annunciato il Napoli sul proprio sito - Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro".



    Marianucci dovrebbe rimanere ai box per un paio di mesi e tornare in campo solamente attorno alla metà di ottobre. Un mese di stop in meno rispetto ai tre che ancora attendono Alessandro Buongiorno, allo stesso modo ai box dopo essersi operato al menisco nelle scorse settimane e destinato a tornare a novembre.

    Non solo: in questo momento è out anche Sam Beukema, che non ha giocato un solo minuto delle amichevoli del Napoli a causa di un problema non semplice da risolvere al tendine d'Achille. Il recupero dell'olandese sta procedendo a rilento, il suo rientro in campo non è ancora nelle previsioni.

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  • Juan Jesus NapoliGetty Images

    GLI ADDII

    È probabilmente passata in sordina la mancanza di un altro centrale. Che no, non si è infortunato, ma è stato lasciato andare via: Juan Jesus, che dal 1° luglio non è più un giocatore del Napoli per fine contratto.

    Il brasiliano, insomma, porta a quattro il numero di centrali difensivi su cui per un motivo o per un altro Allegri non potrà contare. Tre come detto sono assenti per infortunio, lui perché il Napoli ha deciso di non prolungare il vincolo in scadenza. Sarebbe servito un JJ oggi? Forse sì. Ma parlare e scrivere col senno di poi è sempre molto semplice.

    Allargando il raggio agli altri ruoli della difesa, gli azzurri non possono più contare neppure su Miguel Gutierrez, che non è un centrale ma un terzino: troppo golosi i 30 milioni offerti dal Bayer Leverkusen per dire di no.

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  • DIFESA RIDOTTA ALL'OSSO

    Tornando a ragionare unicamente sui centrali, Allegri ha un gruppo ridotto all'osso in questo momento: sono solamente tre i giocatori di ruolo davanti a Milinkovic-Savic o Meret.

    Il pilastro resta Amir Rrahmani, che i suoi bei problemi li ha avuti pure lui nella passata stagione ma che - incrociando le dita - pare esserseli lasciati alle spalle. Scontata la titolarità dell'ex veronese, protagonista in questi anni a Napoli e vincitore di uno Scudetto con Luciano Spalletti e un altro con Antonio Conte.

    E con lui? Poca cosa davvero. Rafa Marin, tornato dal prestito al Villarreal, e... e praticamente nessun altro. Si deve giocoforza includere il giovane Nosa Obaretin, lo scorso anno in prestito all'Empoli. Anche Mathias Olivera può fare il centrale, ma le sue mansioni preferite sono altre.

    Se il campionato iniziasse oggi, insomma, Allegri non avrebbe scelta nella composizione della coppia centrale della propria retroguardia: Rrahmani-Rafa Marin, da lui non si scappa. Ma il campionato non inizia oggi: prenderà il via tra poco meno di due settimane. Con il mercato a diventare un prezioso alleato.

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  • CHI ARRIVA DAL MERCATO

    Che il Napoli voglia da tempo prendere un altro difensore lo sanno tutti. I nomi pure, sono piuttosto noti. Perché non è arrivato nessuno? Perché la lista è piena, perché il club deve cedere prima di comprare, perché ci sono certi parametri da rispettare.

    Una volta sbloccata la questione con una cessione, che potrebbe essere quella di Romelu Lukaku al Fenerbahçe, ecco che il centrale arriverà. O meglio: questa è la speranza di Allegri, del ds Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis, che stanno lavorando anche in questa direzione.

    Il nome più caldo è quello di Benoit Badiashile, destinato a non trovare spazio al Chelsea. Mentre sono da qualche tempo in discesa le quotazioni dello juventino Federico Gatti.

    Quanti centrali arriveranno? Il piatto piange, certe valutazioni andranno fatte per forza. Troppi i giocatori che in questo momento non ci sono, troppo pochi quelli che ci sono. Il Napoli potrebbe anche fare doppietta, ma dipenderà appunto anche dalle cessioni. Ci sono tre settimane esatte di tempo per sistemare tutto.

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