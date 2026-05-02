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Stefano Silvestri

Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia

Serie A
Como vs Napoli
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Napoli

La squadra di Conte ha spesso faticato tantissimo contro quella di Fabregas da quando questa è tornata in Serie A. Anche grazie alla conoscenza che lo spagnolo ha del suo ex allenatore.

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Lo Scudetto è andato, anche se non ancora aritmeticamente. Però il Napoli, in casa del Como, avrà altri obiettivi: blindare il secondo posto, blindare soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.

Non sarà per nulla semplice per diversi motivi: intanto per la forza di un avversario che vincendo a Genova si è rilanciato in chiave Champions uscendo da un periodo complicato. Ma non solo.

Il problema, per il Napoli, sarà anche un altro: riuscire a venire a capo di una squadra - quella di Fabregas, appunto - che negli ultimi due campionati ha spesso e volentieri messo i classici bastoni tra le ruote partenopee.

  • UNA VITTORIA SU QUATTRO

    Da quando il Como è tornato in Serie A, il Napoli lo ha battuto solo una volta: all'inizio di ottobre 2024, alla prima sfida. 3-1 il risultato di quella partita, con McTominay, Lukaku e Neres a segno e il momentaneo pareggio comasco con Strefezza.

    A dispetto del risultato, quella notte i lariani hanno dato un assaggio di quel che avrebbero combinato in seguito al Napoli. Specialmente in un primo tempo complicato, ostico, segnato anche da un palo di Nico Paz. E gli scontri diretti successivi hanno confermato questa sensazione.

    Da quel momento, semplicemente, il Napoli non ha più battuto il Como. Il ritorno del Sinigaglia è finito 2-1 per i padroni di casa, quindi il doppio pareggio di questa stagione: 0-0 ancora una volta più ostico che mai in campionato, 1-1 nei quarti di Coppa Italia con successiva qualificazione lariana ai calci di rigore.

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  • Fabregas Conte Napoli Como Serie AGetty Images

    FABREGAS CONOSCE CONTE

    Cesc Fabregas, del resto, sa come si deve affrontare Antonio Conte. Per un semplice motivo: è stato un suo giocatore ai tempi in cui l'attuale allenatore del Napoli guidava il Chelsea.

    Storia breve, storia di un paio di stagioni: 2016-2018, il biennio di Conte al Chelsea. Ma evidentemente tanto è bastato allo spagnolo, che ha assorbito i dettami e i pensieri del suo futuro collega e, pian piano e dopo una sconfitta di apprendimento, è riuscito e sta riuscendo a contrastarlo in maniera efficace.

    "Se ho imparato qualcosa da lui? Ai tempi Antonio era diverso, però sì, tantissimo", ha detto Fabregas nella conferenza stampa di giovedì. Anche se si riferiva principalmente alla questione fisica, dell'intensità, dell'andare sempre a mille.

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  • L'ULTIMA VITTORIA A COMO? 24 ANNI FA

    Per ripescare l'ultima vittoria del Napoli a Como, si deve viaggiare parecchio indietro nel tempo: a 24 anni fa, addirittura, ovvero alla stagione 2001/2002. Quando entrambe le squadre militavano in Serie B.

    6 gennaio 2002, Como-Napoli 0-2. A segno Magoni nel primo tempo e Stellone nella ripresa. Un successo che alla fine si rivelò inutile per gli azzurri, esclusi dalla corsa promozione al termine di quel campionato a differenza proprio dei lariani. La gara di ritorno, con la squadra di Dominissini già in A e quella di De Canio costretta a rimanere in B almeno per un'altra stagione, finì 1-2 in un San Paolo semivuoto.

    Le due squadre si sarebbero ritrovate un paio di stagioni dopo, al rientro del Como in Serie B dopo un solo anno nell'élite. Fu un disastro per il Napoli, sconfitto in entrambe le partite (0-1 e 0-2) da un avversario che a fine stagione sarebbe precipitato in C. Entrambe sarebbero poi fallite: i campani al termine di quel campionato, i lombardi 12 mesi più tardi.

  • IL COMO CONTRO LE ALTRE GRANDI

    Se il Como sembra ogni volta sapere come si affronta - e magari si batte - il Napoli, il discorso contro le altre grandi del campionato è un filo diverso. Ad esempio contro l'Inter, che i lariani hanno sfidato 6 volte tra Serie A e Coppa Italia negli ultimi due anni racimolando appena un pareggio.

    Non è da applausi neppure il bilancio contro il Milan della squadra di Fabregas: 4 sfide, un solo pareggio, 3 sconfitte. Meglio contro la Juventus: due vittorie in 4 partite, la metà.

    Il Napoli, insomma, dovrà provare ad alzare il livello. Il rischio non è solo quello di consegnare uno Scudetto ormai scontato all'Inter, ma di mettere in pericolo il secondo posto. Ma la figura di Fabregas e dei suoi è sempre minacciosa.

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