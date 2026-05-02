Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia

Lo Scudetto è andato, anche se non ancora aritmeticamente. Però il Napoli, in casa del Como, avrà altri obiettivi: blindare il secondo posto, blindare soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.
Non sarà per nulla semplice per diversi motivi: intanto per la forza di un avversario che vincendo a Genova si è rilanciato in chiave Champions uscendo da un periodo complicato. Ma non solo.
Il problema, per il Napoli, sarà anche un altro: riuscire a venire a capo di una squadra - quella di Fabregas, appunto - che negli ultimi due campionati ha spesso e volentieri messo i classici bastoni tra le ruote partenopee.