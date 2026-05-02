Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia

Cesc Fabregas, del resto, sa come si deve affrontare Antonio Conte. Per un semplice motivo: è stato un suo giocatore ai tempi in cui l'attuale allenatore del Napoli guidava il Chelsea.

Storia breve, storia di un paio di stagioni: 2016-2018, il biennio di Conte al Chelsea. Ma evidentemente tanto è bastato allo spagnolo, che ha assorbito i dettami e i pensieri del suo futuro collega e, pian piano e dopo una sconfitta di apprendimento, è riuscito e sta riuscendo a contrastarlo in maniera efficace.

"Se ho imparato qualcosa da lui? Ai tempi Antonio era diverso, però sì, tantissimo", ha detto Fabregas nella conferenza stampa di giovedì. Anche se si riferiva principalmente alla questione fisica, dell'intensità, dell'andare sempre a mille.