Il Napoli e Allegri possono sorridere: Alisson, Anguissa e Olivera si allenano in gruppo, cosa cambia in vista di Venezia

Al termine della sfida contro il Villarreal, Massimiliano Allegri ha risposto in maniera ampia alla questione della mancanza di equilibrio, riferendosi anche agli infortunati, e ai rientri.

"Quando abbiamo la palla, possiamo migliorare senza dimenticare che per McTominay era la prima da titolare dopo due mesi. Neres e Lang hanno giocato da subentrati, ora rientreranno Olivera e Anguissa che non giocano da tanto. Dobbiamo stringere un po’ i denti, in questo momento la percezione è che in qualsiasi momento rischiamo di prendere goal”.

Il concetto di "stringere i denti", comunque, può essere "corretto" dai rientri: Anguissa, ad esempio, diventa fondamentale nelle rotazioni in mediana e garantendo un po' di equilibrio (appunto) insieme a Lobotka. Coppia già ben consolidata nel corso delle ultime stagioni.

A sinistra, poi, Olivera farà rifiatare Spinazzola, con Di Lorenzo che tornerà sulla destra: e anche qui vengono in mente i principi cardini del gioco del Napoli degli scorsi anni. Una buona notizia, insomma, in un periodo in cui gli azzurri affronteranno impegni importanti.