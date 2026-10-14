Il Napoli e Allegri possono sorridere: Alisson, Anguissa e Olivera si allenano in gruppo, cosa cambia in vista di Venezia

Nella lunga ricerca di equilibrio invocata da Massimiliano Allegri, il Napoli prova a lasciarsi alle spalle la brutta serata dell'Estadio de la Ceramica e si prepara ai prossimi impegni in calendario con una buona notizia proveniente dall'infermeria: il club azzurro recupera Alisson, Anguissa e Olivera.
Tre nomi importanti per la formazione guidata dall'allenatore livornese che contro il Venezia proverà da un lato a dar continuità alla vittoria contro il Frosinone, dall'altro consoliderà le proprie certezze in vista di una serie di partite complicate, tra campionato e Champions League.
Ma come cambia il Napoli con i rientri degli infortunati? Proviamo ad analizzare insieme le possibili soluzioni.