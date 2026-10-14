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Antonio Torrisi

Il Napoli e Allegri possono sorridere: Alisson, Anguissa e Olivera si allenano in gruppo, cosa cambia in vista di Venezia

Serie A
Venezia vs Napoli
Venezia
Napoli

Il recupero degli infortunati in casa azzurra continua: una buona notizia per gestire un calendario fitto di impegni.

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Nella lunga ricerca di equilibrio invocata da Massimiliano Allegri, il Napoli prova a lasciarsi alle spalle la brutta serata dell'Estadio de la Ceramica e si prepara ai prossimi impegni in calendario con una buona notizia proveniente dall'infermeria: il club azzurro recupera Alisson, Anguissa e Olivera.

Tre nomi importanti per la formazione guidata dall'allenatore livornese che contro il Venezia proverà da un lato a dar continuità alla vittoria contro il Frosinone, dall'altro consoliderà le proprie certezze in vista di una serie di partite complicate, tra campionato e Champions League.

Ma come cambia il Napoli con i rientri degli infortunati? Proviamo ad analizzare insieme le possibili soluzioni.

  • ALLENAMENTO NAPOLI: ALISSON, ANGUISSA E OLIVERA IN GRUPPO

    Dopo la sconfitta rimediata contro il Villarreal, il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center con un lavoro di scarico dedicato a chi ha giocato dal primo minuto in Spagna.

    Il resto del gruppo, come precisa la nota del club azzurro, "è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina".

    La buona notizia, ovviamente, è che Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati in gruppo, riducendo la lista degli attuali infortunati. E qui veniamo alla questione "equilibrio" citata da Allegri in conferenza stampa.

  • L'EQUILIBRIO RICERCATO DA ALLEGRI AL NAPOLI

    Al termine della sfida contro il Villarreal, Massimiliano Allegri ha risposto in maniera ampia alla questione della mancanza di equilibrio, riferendosi anche agli infortunati, e ai rientri.

    "Quando abbiamo la palla, possiamo migliorare senza dimenticare che per McTominay era la prima da titolare dopo due mesi. Neres e Lang hanno giocato da subentrati, ora rientreranno Olivera e Anguissa che non giocano da tanto. Dobbiamo stringere un po’ i denti, in questo momento la percezione è che in qualsiasi momento rischiamo di prendere goal”.

    Il concetto di "stringere i denti", comunque, può essere "corretto" dai rientri: Anguissa, ad esempio, diventa fondamentale nelle rotazioni in mediana e garantendo un po' di equilibrio (appunto) insieme a Lobotka. Coppia già ben consolidata nel corso delle ultime stagioni.

    A sinistra, poi, Olivera farà rifiatare Spinazzola, con Di Lorenzo che tornerà sulla destra: e anche qui vengono in mente i principi cardini del gioco del Napoli degli scorsi anni. Una buona notizia, insomma, in un periodo in cui gli azzurri affronteranno impegni importanti.

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  • I PROSSIMI IMPEGNI E GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI RIMASTI

    Attualmente, quindi, restano tre giocatori fuori dai disponibili di Massimiliano Allegri: Alessandro Buongiorno, che tornerà a gennaio, Favasuli, che rientra a dicembre e Vergara, che dovrebbe essere il primo a essere recuperato a novembre.

    Il periodo che arriva, comunque, è di quelli importanti: il Napoli dopo il Venezia ospita il Bodo/Glimt al Maradona in Champions League e riaprirà le porte del suo stadio alla Roma nel weekend. Poi altro giro di impegni: Monza infrasettimanale e Juventus l'1 novembre. Finita qui? No: si vola a Porto in Champions e, al termine di questa serie, la formazione di Allegri affronterà la Lazio prima della sosta per le nazionali. Sono 7 partite in 3 settimane. Lì sì che servirà tanto equilibrio.

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