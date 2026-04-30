Il Napoli di Conte cerca la rivincita contro il Como dopo l'eliminazione in Coppa Italia, una sola vittoria in quattro precedenti

La qualificazione alla prossima Champions League sembra ormai in cassaforte, ma la trasferta di Como resta insidiosa per il Napoli.
Anche perché la squadra di Cesc Fabregas ha spesso messo in difficoltà quella di Antonio Conte.
Nei due scontri diretti giocati quest'anno, ad esempio, il Napoli non ha mai vinto. E proprio il Como ha eliminato gli azzurri già ai quarti di Coppa Italia, seppure ai calci di rigore.
Non solo. Nella scorsa stagione la formazione di Conte è uscita sconfitta dal 'Sinigaglia'.