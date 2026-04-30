Il Napoli di Conte cerca la rivincita contro il Como dopo l'eliminazione in Coppa Italia, una sola vittoria in quattro precedenti

Cesc Fabregas e Antonio Conte si conoscono molto bene, dato che il secondo è stato l'allenatore del primo ai tempi del Chelsea.

E lo spagnolo alla vigilia di Como-Napoli ha ricordato proprio il suo rapporto col tecnico salentino.

"Quanto ho preso da Conte? Non lo so. Ricordando i due anni di Antonio, se la domanda è se abbia imparato qualcosa, sì. Tantissimo. Mi ha fatto soffrire tantissimo a livello fisico, di esigenza, corsa, intensità, andare sempre a mille. Anche io lo voglio nella mia squadra, in un modo magari diverso, anche senza palla. Alla fine è la stessa cosa e sì, è vero che dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, io volavo a dicembre. Fisicamente mi sentivo fortissimo. Quando mi sono abituato alla sua maniera di lavorare, alla sua mentalità... credevo in quello che faceva" ha sottolineato Fabregas.