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Napoli ComoGetty
Lelio Donato

Il Napoli di Conte cerca la rivincita contro il Como dopo l'eliminazione in Coppa Italia, una sola vittoria in quattro precedenti

Serie A
Como vs Napoli
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Nei due precedenti di questa stagione tra campionato e Coppa Italia zero vittorie per il Napoli di Conte, che l'anno scorso aveva perso al 'Sinigaglia' dopo il successo casalingo dell'andata.

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La qualificazione alla prossima Champions League sembra ormai in cassaforte, ma la trasferta di Como resta insidiosa per il Napoli.

Anche perché la squadra di Cesc Fabregas ha spesso messo in difficoltà quella di Antonio Conte.

Nei due scontri diretti giocati quest'anno, ad esempio, il Napoli non ha mai vinto. E proprio il Como ha eliminato gli azzurri già ai quarti di Coppa Italia, seppure ai calci di rigore.

Non solo. Nella scorsa stagione la formazione di Conte è uscita sconfitta dal 'Sinigaglia'.

  • L'ELIMINAZIONE IN COPPA ITALIA

    Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta il 10 febbraio in Coppa Italia.

    Quella sera al 'Maradona' il Como era passato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Baturina.

    All'inizio della ripresa il Napoli era riuscito a pareggiare con Vergara. Ma non aveva completato la rimonta portando la partita ai calci di rigore.

    Nella lotteria finale gli errori di Lukaku e Lobotka hanno poi condannato il Napoli permettendo al Como di accedere alla semifinale dove è stato eliminato dall'Inter.

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  • IL PAREGGIO DELL'ANDATA

    Anche la sfida del girone d'andata tra Como e Napoli è terminata in parità.

    L'1 novembre le due squadre si sono affrontate sempre al 'Maradona', ma nessuna delle due è riuscita a trovare la via della rete.

    In realtà il Como ha avuto la grande occasione di vincere sul campo del Napoli ma Morata ha fallito un calcio di rigore, facendosi parare il tiro da uno specialista come Vanja Milinkovic-Savic.



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  • Assane Diao Como Napoli DESKTOPGetty

    LA SCONFITTA A COMO NELLA SCORSA STAGIONE

    La striscia positiva del Como contro il Napoli dura dalla scorsa stagione, quando la squadra di Fabregas vinse in casa.

    Nella gara del 23 febbraio 2025 era stato una clamorosa autorete di Rrahmani a portare in vantaggio il Como prima del momentaneo pareggio firmato da Giacomo Raspadori.

    Nel finale ci aveva pensato Diao a regalare tre punti pesantissimi per i lariani rallentando così la corsa del Napoli verso lo Scudetto, che avrebbe comunque vinto nel duello con l'Inter.


  • COSA HA DETTO FABREGAS DI CONTE

    Cesc Fabregas e Antonio Conte si conoscono molto bene, dato che il secondo è stato l'allenatore del primo ai tempi del Chelsea.

    E lo spagnolo alla vigilia di Como-Napoli ha ricordato proprio il suo rapporto col tecnico salentino.

    "Quanto ho preso da Conte? Non lo so. Ricordando i due anni di Antonio, se la domanda è se abbia imparato qualcosa, sì. Tantissimo. Mi ha fatto soffrire tantissimo a livello fisico, di esigenza, corsa, intensità, andare sempre a mille. Anche io lo voglio nella mia squadra, in un modo magari diverso, anche senza palla. Alla fine è la stessa cosa e sì, è vero che dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, io volavo a dicembre. Fisicamente mi sentivo fortissimo. Quando mi sono abituato alla sua maniera di lavorare, alla sua mentalità... credevo in quello che faceva" ha sottolineato Fabregas.

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  • UNA SOLA VITTORIA NELLE ULTIME SETTE

    Prima dell'anno scorso il Napoli non affrontava il Como dalla Serie B 2003/04.

    In quel campionato i lariani vinsero sia all'andata che al ritorno contro gli azzurri peraltro senza subire neppure un goal.

    Nelle ultime sette gare ufficiali quindi il Napoli ha battuto il Como solo una volta, ovvero nel match di andata dello scorso campionato quando la squadra di Conte si è imposta per 3-1 al 'Maradona'.

    Il tutto nonostante il bilancio complessivo sorrida ancora nettamente al Napoli che ha vinto 21 dei 36 precedenti con 7 successi del Como e 8 pareggi.

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