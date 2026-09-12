Il Napoli di Allegri non può sbagliare dopo tre sconfitte consecutive: "Poche chiacchiere, dobbiamo fare punti"

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Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, al 'Maradona' domenica pomeriggio arriva il Bologna.
Per il Napoli di Massimiliano Allegri è già vietato sbagliare per non entrare nel vortice di una crisi che potrebbe portare a conseguenze clamorose.
Lo sa bene il tecnico, che durante la conferenza della vigilia ha chiesto ai suoi di fare poche chiacchiere e pensare solo a fare punti.
Di seguito le parole di Allegri prima di Napoli-Bologna.