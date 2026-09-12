Il Napoli di Allegri non può sbagliare dopo tre sconfitte consecutive: "Poche chiacchiere, dobbiamo fare punti"

"Ci sono poche chiacchiere da fare in questi momenti, abbiamo perso tre partite di fila e dobbiamo portare a casa dei punti importanti. Ci vuole serenità e senso di responsabilità, il risultato cambia l'umore a tutti. Abbiamo affrontato tre squadre forti, ma se non abbiamo ottenuto risultati significa che ci è mancato un pezzetto nella prestazione.

Il pezzetto dovremo metterlo domani. Al momento si vede più nero di quello che è, il risultato condiziona la visione. Abbiamo disputato buoni spezzoni di partita, domani avremo bisogno di tutti, dai giocatori ai tifosi. Momenti così in carriera ne abbiamo affrontati già tanti, molti vogliono spiegare il calcio ma queste sono cose sempre accadute" ha dichiarato Allegri.