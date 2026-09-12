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Lelio Donato

Il Napoli di Allegri non può sbagliare dopo tre sconfitte consecutive: "Poche chiacchiere, dobbiamo fare punti"

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Napoli vs Bologna
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L'allenatore del Napoli ha chiesto di tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Allegri ha parlato anche del momento di Kevin De Bruyne: "Può migliorare e lo sa anche lui".

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Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, al 'Maradona' domenica pomeriggio arriva il Bologna.

Per il Napoli di Massimiliano Allegri è già vietato sbagliare per non entrare nel vortice di una crisi che potrebbe portare a conseguenze clamorose.

Lo sa bene il tecnico, che durante la conferenza della vigilia ha chiesto ai suoi di fare poche chiacchiere e pensare solo a fare punti.

Di seguito le parole di Allegri prima di Napoli-Bologna.

  • POCHE CHIACCHIERE

    "Ci sono poche chiacchiere da fare in questi momenti, abbiamo perso tre partite di fila e dobbiamo portare a casa dei punti importanti. Ci vuole serenità e senso di responsabilità, il risultato cambia l'umore a tutti. Abbiamo affrontato tre squadre forti, ma se non abbiamo ottenuto risultati significa che ci è mancato un pezzetto nella prestazione.

    Il pezzetto dovremo metterlo domani. Al momento si vede più nero di quello che è, il risultato condiziona la visione. Abbiamo disputato buoni spezzoni di partita, domani avremo bisogno di tutti, dai giocatori ai tifosi. Momenti così in carriera ne abbiamo affrontati già tanti, molti vogliono spiegare il calcio ma queste sono cose sempre accadute" ha dichiarato Allegri.

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  • CHI RECUPERA CONTRO IL BOLOGNA

    Sarà ancora un Napoli in emergenza soprattutto a centrocampo.

    Allegri ha infatti annunciato gli indisponibili per la gara contro il Bologna: "Anguissa è fuori, così come McTominay, Marianucci e Giovane. Neres sta recuperando e Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente per affrontare la partita. Lang? Devo ancora decidere. Domattina vedrò perché ho ancora dei dubbi. Non si tratta più della punizione, quella è finita. In avanti abbiamo tante soluzioni".

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  • IL GIOCO E DE BRUYNE

    Allegri ha poi risposto sulla qualità delle prestazioni offerte dal Napoli e in particolare su Kevin De Bruyne.

    "Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari in campo. Io vorrei tenere palla 95 minuti, fare 30 tiri e non passarla mai agli avversari. Quando non succede, bisogna imparare a soffrire meno e a concedere meno. De Bruyne mi è piaciuto contro l'Arsenal, ma può migliorare e lo sa anche lui" ha ammesso il tecnico.

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  • LA CONDIZIONE FISICA

    Uno dei problemi di questo Napoli secondo Allegri è la condizione non ancora ottimale: "Una squadra fisica come la nostra ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma al 100%. Sono convinto che da qui alla sosta successiva, quella di novembre, le sfide più difficili siano proprio quella di domani col Bologna e la trasferta di Firenze. La squadra poi crescerà di livello e sarà più semplice".

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