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SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Il Napoli di Allegri ha un problema serio in attacco, solo sette goal in cinque giornate: mai così male da 21 anni

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Fiorentina vs Napoli
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Dietro le difficoltà del Napoli in questo inizio di stagione c'è anche la scarsa produzione offensiva. La squadra di Allegri ha segnato meno del Monza, è il dato più basso degli ultimi ventuno anni.

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Sette punti in cinque giornate sono troppo pochi per una squadra che, solo qualche mese fa, chiudeva seconda alle spalle dell'Inter.

Le chiavi per spiegare il difficile avvio di campionato del Napoli di Massimiliano Allegri sono tante. Una di queste riguarda sicuramente l'attacco.

Negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso prodotto molto e segnato tanto, soprattutto nelle stagioni di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Tanto che per trovare un dato simile a quello attuale bisogna risalire addirittura a ventuno anni fa, quando peraltro il Napoli giocava in Serie C.

  • IL CALCIO DI ALLEGRI

    Partiamo da un presupposto. Non è un caso se Allegri negli ultimi anni sia passato alla storia per le vittorie di 'corto muso', come ama chiamarle lui coniando un termine ippico.

    Le sue squadre hanno infatti sempre privilegiato la fase difensiva. Affidandosi poi all'estro dei giocatori offensivi nella metà campo avversaria per vincere le partite.

    Senza andare troppo lontano nel tempo l'ultimo Milan di Allegri nella scorsa stagione ha chiuso il campionato col peggio attacco delle prime sei. I goal segnati dai rossoneri sono stati solo 53, ovvero dodici in meno del Como e addirittura trentasei in meno rispetto all'Inter campione d'Italia.

    Intanto il tecnico deve incassare il duro attacco di uno dei suoi storici 'nemici', ovvero Lele Adani, che alla 'Domenica Sportiva' ha dichiarato: "Se devo pensare a Fiorentina-Napoli, io il Napoli non lo posso vedere fare una partita come potrebbe fare il Genoa, nemmeno il Frosinone, perché il Frosinone è andato a Firenze e ha vinto la partita, anche il Torino è andato a Firenze e ha vinto. Mi aspetto una partita, non so, superiore a quella che potrebbe fare il Bologna.

    "Non riesco a capire io qual è l’attitudine di questo Napoli. Questo Napoli secondo me viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio secondo me mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento".

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  • I NUMERI DI HOJLUND

    L'attaccante di riferimento del Napoli in questa stagione è Rasmus Hojlund.

    Dopo la cessione di Lukaku, il danese è peraltro rimasto di fatto senza un vero concorrente nel ruolo visto che Lorenzo Lucca parte molto indietro nelle gerarchie.

    La scelta di puntare sul solo Hojlund però potrebbe rivelarsi rischiosa visto che i suoi numeri in carriera non sono esattamente quelli di un bomber. A livello realizzativo la sua migliore stagione resta quella appena trascorsa quando comunque non ha superato quota 12 in 33 presenze.

    L'ex United nelle prime cinque giornate di questo campionato è già andato a segno due volte. Mentre la sua partita contro la Fiorentina è durata meno di un'ora causa sostituzione con Lucca decisa da Allegri.

    Il tecnico ha comunque pubblicamente difeso il suo attaccante: "Si è impegnato. Poi ci sono delle azioni in cui ha avuto difficoltà, si è intestardito su alcune scelte ma deve rimanere sereno e tranquillo. Ha già segnato e può solamente crescere".

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  • IL PEGGIOR NAPOLI DA VENTUNO ANNI

    Il Napoli in realtà non segnava tantissimo neppure con Antonio Conte. 58 le reti realizzate dagli azzurri nella scorsa stagione, meno dunque non solo dell'Inter ma anche di Roma, Como e Juventus.

    Nell'anno dello Scudetto invece gli azzurri erano arrivati a cinquantanove goal segnati. Comunque meno di altre cinque squadre che erano arrivate dietro in classifica.

    Resta il fatto che per trovare un dato peggiore dei sette goal segnati nelle prime cinque giornate di un campionato da parte del Napoli bisogna tornare indietro addirittura di ventuno anni fa.

    Ma quella squadra militava in Serie C e di conseguenza aveva una qualità complessiva non paragonabile rispetto alla rosa attuale.

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  • COSA DEVE CAMBIARE ALLEGRI

    Detto che fino a gennaio Allegri non potrà contare su eventuali aiuti dal mercato, toccherà a lui trovare una soluzione alla sterilità offensiva del Napoli. E nel più breve tempo possibile.

    Il tecnico sta cercando in qualche modo di rilanciare Lucca ma la sensazione è che l'ex Udinese non possa rappresentare una valida alternativa a Hojlund.

    Non a caso durante l'estate il Napoli aveva sondato vari attaccanti, dal sogno Gabriel Jesus all'ipotesi Woltemade, poi finito alla Juventus nelle ultimissime ore di mercato.

    Il Napoli attuale però, limiti dei singoli a parte, non mette neppure i suoi attaccanti nelle condizioni di rendere al meglio. Hojlund ad esempio è tra le prime punte che hanno toccato meno palloni dentro l'area di rigore avversaria in questo inizio di campionato. E il Napoli in generale è solo settimo nella speciale classifica.

    Un problema, quello della solitudine del numero 9, che nelle ultime esperienze di Allegri in panchina si è peraltro palesato spesso: da Vlahovic alla Juventus fino a Pulisic e Leao al Milan. Solo un caso?

    Di certo i recuperi di Alisson Santos e McTominay, oltre alla crescita di Neres, potrebbero venire in soccorso e magari consigliare ad Allegri anche di apportare qualche modifica tattica per aumentare la pericolosità del suo Napoli.

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