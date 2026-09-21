Il Napoli di Allegri ha un problema serio in attacco, solo sette goal in cinque giornate: mai così male da 21 anni

Partiamo da un presupposto. Non è un caso se Allegri negli ultimi anni sia passato alla storia per le vittorie di 'corto muso', come ama chiamarle lui coniando un termine ippico.

Le sue squadre hanno infatti sempre privilegiato la fase difensiva. Affidandosi poi all'estro dei giocatori offensivi nella metà campo avversaria per vincere le partite.

Senza andare troppo lontano nel tempo l'ultimo Milan di Allegri nella scorsa stagione ha chiuso il campionato col peggio attacco delle prime sei. I goal segnati dai rossoneri sono stati solo 53, ovvero dodici in meno del Como e addirittura trentasei in meno rispetto all'Inter campione d'Italia.

Intanto il tecnico deve incassare il duro attacco di uno dei suoi storici 'nemici', ovvero Lele Adani, che alla 'Domenica Sportiva' ha dichiarato: "Se devo pensare a Fiorentina-Napoli, io il Napoli non lo posso vedere fare una partita come potrebbe fare il Genoa, nemmeno il Frosinone, perché il Frosinone è andato a Firenze e ha vinto la partita, anche il Torino è andato a Firenze e ha vinto. Mi aspetto una partita, non so, superiore a quella che potrebbe fare il Bologna.

"Non riesco a capire io qual è l’attitudine di questo Napoli. Questo Napoli secondo me viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio secondo me mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento".