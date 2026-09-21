Il Napoli di Allegri ha un problema serio in attacco, solo sette goal in cinque giornate: mai così male da 21 anni

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Sette punti in cinque giornate sono troppo pochi per una squadra che, solo qualche mese fa, chiudeva seconda alle spalle dell'Inter.
Le chiavi per spiegare il difficile avvio di campionato del Napoli di Massimiliano Allegri sono tante. Una di queste riguarda sicuramente l'attacco.
Negli ultimi anni gli azzurri hanno spesso prodotto molto e segnato tanto, soprattutto nelle stagioni di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.
Tanto che per trovare un dato simile a quello attuale bisogna risalire addirittura a ventuno anni fa, quando peraltro il Napoli giocava in Serie C.