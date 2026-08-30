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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Il Napoli di Allegri ancora non gira, cosa non funziona tra ritmo basso ed errori tecnici: servono i migliori De Bruyne e McTominay

Serie A
Napoli
Napoli vs Como
Como

La crescita del Napoli passa soprattutto da quella di alcuni giocatori chiave: uno su tutti ovviamente è Scott McTominay. Lo scozzese è stato sostituito all'inizio del secondo tempo contro il Como da Allegri, che ha svelato la verità sulle sue condizioni.

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Il risultato contro il Genoa, ottenuto nel finale e non senza polemiche, aveva nascosto un po' di polvere sotto il tappeto.

Ma il primo vero big-match stagionale ha fatto tornare a galla tutti i problemi attuali del Napoli. Primo tra tutti la condizione di alcuni giocatori chiave.

Scott McTominay, ad esempio, nelle prime due giornate di campionato è sembrato un lontano parente del trascinatore ammirato nell'anno dello Scudetto ma anche nella stagione successiva.

Tanto che Allegri contro il Como lo ha sostituito già all'inizio della ripresa preferendo lasciare in campo un disastroso Anguissa.

  • UN PRIMO TEMPO SOTTO RITMO

    Come contro il Genoa, anche contro il Como il primo tempo del Napoli non è stato all'altezza.

    Ma se una settimana fa la squadra di Allegri era riuscita a reggere l'onda d'urto degli avversari, uscendo poi alla distanza, stavolta le cose sono andate diversamente.

    Anche perché la qualità media del Como è ovviamente molto più alta rispetto a quella del Genoa.

    Il Napoli ha giocato sotto ritmo, oltre a commettere troppi errori tecnici in fase di costruzione. Da uno di questi è nato peraltro il goal che ha deciso la partita a causa di un clamoroso pasticcio tra Anguissa e Rrahmani.

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  • LA CONDIZIONE DI MCTOMINAY

    Inutile girarci intorno. Le fortune del Napoli anche quest'anno passeranno soprattutto dalla condizione di alcuni giocatori.

    Uno tra tutti è Scott McTominay, non a caso premiato come MVP della Serie A nell'anno dello Scudetto e punto fermo con Conte.

    Allegri ovviamente apprezza moltissimo lo scozzese le cui qualità, peraltro, sembrano sposarsi perfettamente col suo tipo di calcio.

    E allora perché il tecnico ha deciso di rinunciare a McTominay già dopo pochi minuti del secondo tempo contro il Como?

    A spiegarlo è stato lo stesso Allegri ai microfoni di DAZN parlando delle condizioni fisiche precarie del suo giocatore: "McTominay ha avuto dei problemi di vesciche e si allena ad andamento ridotto. Speriamo di averlo nelle migliori condizioni nel minor tempo possibile”.

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  • DE BRUYNE A MEZZO SERVIZIO

    L'ingresso in campo del belga una settimana fa aveva cambiato la partita, insieme a quello di Vergara.

    Anche stavolta Allegri ha così provato a gettarlo nella mischia per ribaltare il risultato ma le cose non sono andate come sperato.

    De Bruyne in realtà è entrato piuttosto bene e ha sicuramente messo in apprensione la difesa del Como.

    Deliziosi un paio di palloni scodellati in area di rigore per i compagni dall'ex City che col passare delle settimane troverà sicuramente spazio nell'undici titolare.

    Allegri d'altronde lo ha già detto chiaramente: "Lui vede cose che altri non vedono". Mentre dopo Napoli-Como ha dichiarato: "De Bruyne sta meglio e oggi ha fatto molto bene".

    Per vederlo dall'inizio, insomma, è solo questione di tempo.

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  • LA CRESCITA NEL SECONDO TEMPO

    Il Napoli ha chiuso ancora una volta la partita in crescendo, chiudendo di fatto il Como nella sua metà campo.

    Anche perché dalla panchina sono subentrati giocatori di qualità e molto motivati. Oltre al già citato De Bruyne ha dato vivacità alla fase offensiva Alisson Santos.

    Ecco perché la scelta di farlo partire dalla panchina per concedere un'occasione da titolare a Noa Lang farà discutere.

    Come già accaduto a Genova sono arrivati segnali positivi pure da Lorenzo Lucca, che ha riempito bene l'area di rigore e ha fatto salire la squadra.

    Il tutto in attesa del completo recupero di Neres ovvero un altro potenziale titolare di questo Napoli.

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