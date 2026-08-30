Il Napoli di Allegri ancora non gira, cosa non funziona tra ritmo basso ed errori tecnici: servono i migliori De Bruyne e McTominay

L'ingresso in campo del belga una settimana fa aveva cambiato la partita, insieme a quello di Vergara.

Anche stavolta Allegri ha così provato a gettarlo nella mischia per ribaltare il risultato ma le cose non sono andate come sperato.

De Bruyne in realtà è entrato piuttosto bene e ha sicuramente messo in apprensione la difesa del Como.

Deliziosi un paio di palloni scodellati in area di rigore per i compagni dall'ex City che col passare delle settimane troverà sicuramente spazio nell'undici titolare.

Allegri d'altronde lo ha già detto chiaramente: "Lui vede cose che altri non vedono". Mentre dopo Napoli-Como ha dichiarato: "De Bruyne sta meglio e oggi ha fatto molto bene".

Per vederlo dall'inizio, insomma, è solo questione di tempo.