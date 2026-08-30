Il Napoli di Allegri ancora non gira, cosa non funziona tra ritmo basso ed errori tecnici: servono i migliori De Bruyne e McTominay

Il risultato contro il Genoa, ottenuto nel finale e non senza polemiche, aveva nascosto un po' di polvere sotto il tappeto.
Ma il primo vero big-match stagionale ha fatto tornare a galla tutti i problemi attuali del Napoli. Primo tra tutti la condizione di alcuni giocatori chiave.
Scott McTominay, ad esempio, nelle prime due giornate di campionato è sembrato un lontano parente del trascinatore ammirato nell'anno dello Scudetto ma anche nella stagione successiva.
Tanto che Allegri contro il Como lo ha sostituito già all'inizio della ripresa preferendo lasciare in campo un disastroso Anguissa.