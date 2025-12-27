Il Napoli da trasferta non è ancora da Scudetto, le sfide contro Cremonese e Lazio per dare un altro segnale

Il Napoli, ora, è pronto a rituffarsi con rinnovato entusiasmo sul campionato dopo il trionfo in Supercoppa Italiana.

La squadra di Conte era arrivata in Arabia reduce da due sconfitte preoccupanti subite contro Benfica e Udinese. In entrambe le partite infatti gli azzurri erano sembrati svuotati nella testa e nelle gambe.

I campioni d'Italia però sono ripartiti ancora una volta alla grande mettendo sotto prima il Milan e poi il Bologna nel giro di pochi giorni. E conquistato il primo trofeo della nuova stagione.

Il modo migliore, insomma, per ripresentarsi in campionato e provare a combattere il 'mal di trasferta' che ha fin qui frenato la corsa verso il bis tricolore.