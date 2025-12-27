Il Napoli da trasferta non è ancora da Scudetto, le sfide contro Cremonese e Lazio per dare un altro segnale

Imbattibile al 'Maradona', vulnerabile fuori. Il Napoli 2025/2026 finora ha avuto due volti quasi contrapposti.
La squadra di Antonio Conte infatti nel proprio stadio ha lasciato pochissimo agli avversari mentre lontano da casa è inciampata spesso, a volte anche fragorosamente.
Il punto più basso resta sicuramente il pesantissimo 6-2 subito a Eindhoven in Champions League. Ma non solo.
Ecco perché le prossime trasferte di campionato contro Cremonese e Lazio rappresentano l'occasione per dare un ulteriore segnale dopo la conquista della Supercoppa Italiana.