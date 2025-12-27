Pubblicità
Il Napoli da trasferta non è ancora da Scudetto, le sfide contro Cremonese e Lazio per dare un altro segnale

Ancora imbattuto in questa stagione al 'Maradona', il Napoli di Conte ha invece perso già sette volte in trasferta. Ecco perché le prossime sfide contro Cremonese e Lazio saranno molto importanti.

Imbattibile al 'Maradona', vulnerabile fuori. Il Napoli 2025/2026 finora ha avuto due volti quasi contrapposti.

La squadra di Antonio Conte infatti nel proprio stadio ha lasciato pochissimo agli avversari mentre lontano da casa è inciampata  spesso, a volte anche fragorosamente.

Il punto più basso resta sicuramente il pesantissimo 6-2 subito a Eindhoven in Champions League. Ma non solo.

Ecco perché le prossime trasferte di campionato contro Cremonese e Lazio rappresentano l'occasione per dare un ulteriore segnale dopo la conquista della Supercoppa Italiana.

  • SETTE SCONFITTE IN TRASFERTA

    Le sconfitte subite dal Napoli fuori casa tra campionato e Champions League sono già sette.

    Tutto è iniziato sul campo del Manchester City. Ma in quel caso il risultato era giustificato almeno in parte dalla forza dell'avversario oltre che dall'inferiorità numerica causata dall'espulsione di capitan Di Lorenzo già nel primo tempo.

    Poi però sono arrivate altre tre sconfitte di fila fuori casa contro Milan, Torino e PSV Eindhoven che avevano fatto scattare il campanello d'allarme.

    Nelle ultime settimane il Napoli fuori casa è caduto altre tre volte: a Bologna, contro il Benfica e infine a Udine. Tutte partite perse peraltro senza segnare neppure un goal.

  • IMBATTIBILE IN CASA

    Ma allora come fa il Napoli ad essere terzo a -2 dalla vetta in campionato e ancora in piena corsa per i playoff di Champions League? La risposta è semplice: si chiama 'Maradona', inteso come stadio ovviamente.

    La squadra di Conte in casa lascia solo le briciole agli avversari. Otto vittorie, nove  compresa quella contro il Cagliari in Coppa Italia ai calci di rigore, e solo due pareggi nelle prime undici partite interne stagionali per il Napoli.

    Le uniche squadre che sono riuscite ad uscire imbattute dal 'Maradona' finora sono state Como ed Eintracht. Entrambe però solo con un pareggio e senza riuscire a segnare.

    In casa il Napoli ha travolto Inter e Atalanta, ma anche battuto la Juventus e la rivelazione Qarabag in Champions League.

  • IL TRIONFO IN SUPERCOPPA

    Il Napoli, ora, è pronto a rituffarsi con rinnovato entusiasmo sul campionato dopo il trionfo in Supercoppa Italiana.

    La squadra di Conte era arrivata in Arabia reduce da due sconfitte preoccupanti subite contro Benfica e Udinese. In entrambe le partite infatti gli azzurri erano sembrati svuotati nella testa e nelle gambe.

    I campioni d'Italia però sono ripartiti ancora una volta alla grande mettendo sotto prima il Milan e poi il Bologna nel giro di pochi giorni. E conquistato il primo trofeo della nuova stagione.

    Il modo migliore, insomma, per ripresentarsi in campionato e provare a combattere il 'mal di trasferta' che ha fin qui frenato la corsa verso il bis tricolore.

  • DOPPIO ESAME

    Già perché le prossime due partite vedranno il Napoli impegnato fuori casa.

    Si parte domenica 28 dicembre con la trasferta a Cremona contro una squadra che, peraltro, in questa stagione ha già messo in difficoltà le big.

    Una settimana dopo si va all'Olimpico di Roma dove in realtà il Napoli ha già vinto contro i giallorossi. Stavolta dovrà ripetersi contro la Lazio allenata dal grande ex Maurizio Sarri.

    Il vero esame per le ambizioni da trasferta del Napoli però arriverà domenica 11 gennaio quando i campioni d'Italia faranno visita all'Inter.

    All'andata, come detto, gli uomini di Conte si sono imposti per 3-1 ma la squadra di Chivu avrà voglia di rivalsa. Ecco perché servirà un Napoli formato 'Maradona' anche a 'San Siro'.

