Il Napoli conta sul fattore 'Maradona' per la corsa Champions: in Serie A non perde in casa da 461 giorni

I partenopei hanno disputato tredici incontri davanti ai propri tifosi in questo campionato: il bilancio parla di nove vittorie e quattro pareggi, senza alcuna sconfitta a macchiare il tutto.

31 dei 56 punti attuali del Napoli sono arrivati al 'Maradona', a dimostrazione di quanto il rendimento interno stia facendo la differenza: così come quello esterno, anche se in negativo per le ambizioni Scudetto di Hojlund e compagni.