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Spinazzola Napoli esultanzaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Il Napoli conta sul fattore 'Maradona' per la corsa Champions: in Serie A non perde in casa da 461 giorni

Napoli ancora imbattuto davanti al proprio pubblico in questa Serie A: 'Maradona' alleato formidabile per finire nei primi quattro posti.

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I due successi consecutivi contro Verona e Torino hanno ridato slancio a un Napoli risucchiato dalla lotta per un posto in Champions League, dopo aver fatto i conti con l'allungo decisivo dell'Inter in vetta alla classifica.

Campioni d'Italia attesi dal confronto col Lecce, in programma oggi alle ore 18: una chance enorme per consolidare quantomeno la terza piazza e provare a sfruttare il calendario delle squadre alle proprie spalle.

Appuntamento al 'Maradona', diventato ormai un fortino inespugnabile per quanto concerne la Serie A: l'ultimo k.o. tra le mura amiche degli uomini di Conte risale ormai a oltre un anno fa.

  • NAPOLI IMBATTUTO IN CASA

    I partenopei hanno disputato tredici incontri davanti ai propri tifosi in questo campionato: il bilancio parla di nove vittorie e quattro pareggi, senza alcuna sconfitta a macchiare il tutto.

    31 dei 56 punti attuali del Napoli sono arrivati al 'Maradona', a dimostrazione di quanto il rendimento interno stia facendo la differenza: così come quello esterno, anche se in negativo per le ambizioni Scudetto di Hojlund e compagni.

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  • SOLO UNA SCONFITTA IN STAGIONE

    'Maradona' inespugnabile per le squadre di Serie A, non per il Chelsea che è l'unica formazione a essere uscita dall'impianto di Fuorigrotta col bottino dei tre punti in tasca.

    Una sconfitta pesantissima per il Napoli che, lo scorso 28 gennaio, ha detto addio alla qualificazione ai playoff di Champions League dopo il 2-3 inferto dai 'Blues', trascinati dal rigore di Enzo Fernandez e dalla doppietta di uno scatenato Joao Pedro.

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  • NON PERDE DA 461 GIORNI

    Tralasciando il contesto europeo, il Napoli sembra aver dimenticato la sensazione della sconfitta in casa nei tornei domestici: l'ultimo passo falso risale ormai all'8 dicembre 2024 contro la Lazio del grande ex Sarri.

    Decisiva per la vittoria biancoceleste fu la prodezza di Isaksen, pochi giorni dopo un altro k.o. sempre per mano della Lazio ma all'Olimpico, in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia (3-1 con tripletta di Noslin).

    Da allora il Napoli ha collezionato diciassette vittorie e sette pareggi nelle ventiquattro uscite casalinghe, facendo valere la dura legge del 'Maradona' per gli avversari.

  • GIORNATA DECISIVA?

    Il confronto col Lecce rischia di avere un peso specifico enorme nella corsa per la Champions: domenica si affronteranno infatti Como e Roma, ragion per cui almeno una delle due perderebbe dei punti rispetto al Napoli in caso di successo di quest'ultimo.

    Senza dimenticare la Juventus, impegnata a Udine e speranzosa di chiudere il sorpasso al quarto posto al termine di questa giornata.

    Il ritorno nella competizione regina del Napoli passa, insomma, dai risultati ottenuti al 'Maradona', dove gli azzurri sfideranno Lecce, Milan, Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese: diciotto punti a disposizione per puntellare quantomeno il gradino più basso del podio.

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