Il Napoli conta sul fattore 'Maradona' per la corsa Champions: in Serie A non perde in casa da 461 giorni

I due successi consecutivi contro Verona e Torino hanno ridato slancio a un Napoli risucchiato dalla lotta per un posto in Champions League, dopo aver fatto i conti con l'allungo decisivo dell'Inter in vetta alla classifica.
Campioni d'Italia attesi dal confronto col Lecce, in programma oggi alle ore 18: una chance enorme per consolidare quantomeno la terza piazza e provare a sfruttare il calendario delle squadre alle proprie spalle.
Appuntamento al 'Maradona', diventato ormai un fortino inespugnabile per quanto concerne la Serie A: l'ultimo k.o. tra le mura amiche degli uomini di Conte risale ormai a oltre un anno fa.