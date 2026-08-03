Il Napoli cede Gutierrez dopo una sola stagione: motivi, prezzo e dettagli dell'operazione col Bayer Leverkusen Calciomercato Napoli

La società azzurra ha definito la cessione di Miguel Gutierrez, terzino che era arrivato al Napoli solo un anno fa dal Girona e ora si trasferisce al Bayer Leverkusen.

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