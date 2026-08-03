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Miguel Gutierrez NapoliGetty Images
Lelio Donato

Il Napoli cede Gutierrez dopo una sola stagione: motivi, prezzo e dettagli dell'operazione col Bayer Leverkusen

Calciomercato
Napoli

La società azzurra ha definito la cessione di Miguel Gutierrez, terzino che era arrivato al Napoli solo un anno fa dal Girona e ora si trasferisce al Bayer Leverkusen.

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Solo un anno. Tanto è durata la brevissima avventura di Miguel Gutierrez al Napoli.

Il terzino spagnolo però non viene ceduto per scarso rendimento, ma dietro al suo sacrificio si nasconde una strategia di mercato ben precisa.

Sta di fatto che Gutierrez non farà parte della rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e giocherà in Bundesliga.

Il tutto appena dodici mesi dopo il suo acquisto dal Girona: ma quanto incassa il Napoli? E chi arriva al suo posto?

  • QUANTO ERA COSTATO AL NAPOLI

    Esattamente un anno fa il Napoli annunciava l'acquisto di Miguel Gutierrez.

    Il terzino, cresciuto nel Real Madrid, era reduce da un'ottima stagione in Liga con la maglia del Girona conclusa però con un infortunio alla caviglia. Il suo cartellino era stato pagato 20 milioni di euro.

    Gutierrez aveva firmato col Napoli fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio da 2,3 milioni netti a stagione.


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  • IL RENDIMENTO DI GUTIERREZ

    Nella sua prima e unica stagione al Napoli, Gutierrez è cresciuto alla distanza.

    Dopo aver completamente recuperato dall'infortunio, infatti, il suo debutto in Serie A è arrivato solo a fine settembre nella sconfitta esterna contro il Milan.

    Nel finale di stagione però Gutierrez era diventato un titolarissimo di Conte che lo ha spesso schierato sulla destra al posto dell'infortunato Di Lorenzo.

    In totale per lui sono state trentasei le presenze in gare ufficiali con un goal e un assist.

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  • GUTIERREZ AL BAYER LEVERKUSEN: QUANTO INCASSA IL NAPOLI

    A un anno esatto dal suo acquisto, Gutierrez viene ora ceduto al Bayer Leverkusen.

    L'accordo col Napoli è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta da De Laurentiis per cedere il terzino spagnolo.

    Quello di Gutierrez viene ritenuto un sacrificio necessario per sbloccare il mercato in entrata attualmente ancora fermo.

    Inoltre la sua cessione permette al Napoli di fare registrare a bilancio un'importante plusvalenza.

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  • CHI COMPRA ORA IL NAPOLI

    Ma quindi chi arriva al posto di Gutierrez?

    La fascia sinistra del Napoli in realtà è già coperta visto che Allegri può contare su Matias Olivera e Leonardo Spinazzola.

    Il tecnico invece ha bisogno di un difensore centrale, specie dopo l'operazione che terrà Buongiorno fuori per parecchi mesi.

    In tal senso gli obiettivi principali del Napoli sono due ovvero Badiashile, in uscita dal Chelsea, o Federico Gatti della Juventus che piace molto sia a Manna che ad Allegri.

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