Il Napoli cede Gutierrez dopo una sola stagione: motivi, prezzo e dettagli dell'operazione col Bayer Leverkusen

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Solo un anno. Tanto è durata la brevissima avventura di Miguel Gutierrez al Napoli.
Il terzino spagnolo però non viene ceduto per scarso rendimento, ma dietro al suo sacrificio si nasconde una strategia di mercato ben precisa.
Sta di fatto che Gutierrez non farà parte della rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e giocherà in Bundesliga.
Il tutto appena dodici mesi dopo il suo acquisto dal Girona: ma quanto incassa il Napoli? E chi arriva al suo posto?