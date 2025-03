Il Napoli anema e core di Buongiorno: “Siamo una squadra ‘cazzuta’, non molleremo fino alla fine”

Il difensore si racconta: “Qui la passione è travolgente, ho subito avvertito l’amore dei tifosi. Vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente”.

Alessandro Buongiorno ci crede come non mai. Il campionato ha dimostrato che il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare per il tricolore fino all’ultimo pallone della stagione, ma per farlo bisognerà continuare a dare tutto senza mai risparmiarsi.

Intervistato da ‘Il Mattino’, il difensore classe 1999 arrivato in estate dal Torino si dice stregato dall’ambiente azzurro e dimostra di avere le idee chiare per questo finale di stagione.

Buongiorno ha parlato dei suoi primi mesi al Napoli, del rapporto che lo lega ad Antonio Conte e ovviamente della corsa scudetto.