Il muro del Napoli è crollato, allarme difesa per Conte: già subiti gli stessi goal di tutto lo scorso campionato

Dopo 26 giornate di campionato, il Napoli ha già incassato 27 reti, esattamente come nell’intera scorsa stagione.
Il dato emerso dopo la sconfitta contro l’Atalanta evidenzia una fragilità crescente che si riflette anche sul passo falso di Bergamo e sull’aggancio in classifica da parte della Roma, mitigato dalle frenate di Milan e Juventus.
Il Napoli appare oggi una squadra troppo fragile e che non garantisce più la solidità difensiva, considerata fino a poco tempo fa il fiore all’occhiello del club e uno dei fattori determinanti nella conquista dei trofei da parte della squadra di Conte.