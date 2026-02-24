Il muro del Napoli è crollato, allarme difesa per Conte: già subiti gli stessi goal di tutto lo scorso campionato

Tra le difficoltà del Napoli, emerge la crescita di Sam Beukema, che nell’ultimo periodo ha aumentato il livello delle prestazioni e si sta prendendo la scena, scalando le gerarchie.

Il difensore sta recuperando fiducia e, grazie alla continuità nelle ultime partite, ha iniziato a dimostrare il proprio valore.

Pagato molto e chiamato a competere con giocatori che hanno segnato la storia recente del club, Beukema sta rispondendo alle aspettative e rappresenta uno dei pochi elementi ad aver offerto segnali incoraggianti in un reparto altrimenti in piena emergenza.