Il Monza pronto a cambiare ancora: Salvatore Bocchetti verso l’esonero, scelto il successore

Ore di riflessione in casa Monza: Salvatore Bocchetti ad un passo dall’esonero dopo l’ennesima sconfitta.

Potrebbe chiudersi dopo poco più di un mese e mezzo l’avventura di Salvatore Bocchetti alla guida del Monza.

Fatale per il tecnico della compagine brianzola potrebbe risultare l’ultima pesantissima sconfitta patita all’Olimpico per 5-1 contro la Lazio nel 24° turno di Serie A, ma anche una classifica che parla di un ultimo posto e di una corsa salvezza che nel corso delle ultime settimane si è fatta sempre più in salita.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale dell’esonero.