Il mondo del calcio piange Franco Baresi, l'omaggio di Inter e Juventus e l'emozionante lettera di Paolo Maldini: "Come faremo senza il nostro Capitano?"

Franco Baresi è stato un simbolo trasversale di un calcio fatto di classe e di comportamenti mai sopra le righe, apprezzato ed ammirato anche dai tanti avversari. Questo è il messaggio condiviso dall'Inter, storica rivale cittadina dell'ex capitano rossonero: "Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l'Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore".

E poi c'è quello, tra gli altri, della Juventus: "Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose”. Così la Juventus FC su X per la scomparsa di Franco Baresi. “Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. UN esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi ed alla AC Milan in questo momento di dolore”.

C'è poi il Napoli, protagonista di tante battaglie sportive tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, quelli in cui il confronto tra Baresi e Maradona ha scritto pagine di storia di questo sport: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro".