Il Mondiale ha rovinato la reputazione di Pulisic: flop, infortuni e polemiche, negli USA è criticatissimo

Quando Christian Pulisic è uscito zoppicando dal campo, la partita era già finita. Il Belgio conduceva 3-1 e, dopo un breve slancio, gli Stati Uniti non avevano più speranze di rimonta. L’eliminazione dai Mondiali era certa.

Ma questa non era l’unica certezza: quando Pulisic si è seduto in panchina con la testa tra le mani, con un evidente dolore fisico e mentale, sapeva che quel momento la narrazione su di lui non sarebbe più stata la stessa. Per anni ogni storia lo aveva dipinto come un simbolo di speranza; ora, con quel gesto, quella narrazione si è chiusa.

Nelle ore successive alla sconfitta contro il Belgio, Pulisic ha incassato la maggior parte delle critiche: “È debole, mentalmente e fisicamente”, hanno sentenziato i commentatori. Altri hanno espresso delusione per le sue prestazioni e per la sua reazione. E poi sono intervenute voci che prima tacevano e ora giudicano l’intera carriera del giocatore basandosi solo su una serata disastrosa.

La dura verità è che, nel quadro generale, poco importa se abbiano ragione. La percezione è realtà, e quella su Pulisic è cambiata. L'attaccante del Milan non è più solo il simbolo della speranza, il volto di una nuova era o il LeBron James del calcio. Ora affronta critiche e scrutini senza precedenti. Giustamente o no, molti lo vedono come una delusione.

A torto o a ragione, il suo futuro si giocherà sulla capacità di reagire e di gestire il passaggio da ragazzo prodigio a giocatore completo. Pulisic è sempre stato difficile da definire, perciò le discussioni sul suo ruolo restano complesse.

Un passaggio che richiede sfumature finora mancate nel dibattito. È un momento emotivo per Pulisic e per chi lo sostiene, e queste emozioni hanno dominato i giorni successivi all’eliminazione degli Stati Uniti dal Mondiale.