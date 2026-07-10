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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Il Mondiale ha rovinato la reputazione di Pulisic: flop, infortuni e polemiche, negli USA è criticatissimo

Coppa del Mondo
USA
Analysis
C. Pulisic
Storie
Milan

Dopo l'eliminazione contro il Belgio, l'attaccante del Milan è finito nel mirino dei tifosi e dei media locali. E dopo tanti anni di prestigio, la sua reputazione è ora in discussione.

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Quando Christian Pulisic è uscito zoppicando dal campo, la partita era già finita. Il Belgio conduceva 3-1 e, dopo un breve slancio, gli Stati Uniti non avevano più speranze di rimonta. L’eliminazione dai Mondiali era certa.

Ma questa non era l’unica certezza: quando Pulisic si è seduto in panchina con la testa tra le mani, con un evidente dolore fisico e mentale, sapeva che quel momento la narrazione su di lui non sarebbe più stata la stessa. Per anni ogni storia lo aveva dipinto come un simbolo di speranza; ora, con quel gesto, quella narrazione si è chiusa.

Nelle ore successive alla sconfitta contro il Belgio, Pulisic ha incassato la maggior parte delle critiche: “È debole, mentalmente e fisicamente”, hanno sentenziato i commentatori. Altri hanno espresso delusione per le sue prestazioni e per la sua reazione. E poi sono intervenute voci che prima tacevano e ora giudicano l’intera carriera del giocatore basandosi solo su una serata disastrosa.

La dura verità è che, nel quadro generale, poco importa se abbiano ragione. La percezione è realtà, e quella su Pulisic è cambiata. L'attaccante del Milan non è più solo il simbolo della speranza, il volto di una nuova era o il LeBron James del calcio. Ora affronta critiche e scrutini senza precedenti. Giustamente o no, molti lo vedono come una delusione.

A torto o a ragione, il suo futuro si giocherà sulla capacità di reagire e di gestire il passaggio da ragazzo prodigio a giocatore completo. Pulisic è sempre stato difficile da definire, perciò le discussioni sul suo ruolo restano complesse.

Un passaggio che richiede sfumature finora mancate nel dibattito. È un momento emotivo per Pulisic e per chi lo sostiene, e queste emozioni hanno dominato i giorni successivi all’eliminazione degli Stati Uniti dal Mondiale.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un Mondiale deludente

    La prestazione di Pulisic ai Mondiali è stata deludente. Non serve l’opinione di esperti: lo ha ammesso lui stesso.

    "Non ho giocato come speravo per aiutare la squadra a superare questo step e battere una squadra forte, per cui sono deluso da me stesso - ha detto dopo il match col Belgio - Ma cercherò di rimanere positivo".

    L’estate era iniziata bene: dopo un lungo digiuno realizzativo, Pulisic aveva segnato contro il Senegal in amichevole, poi nei 45 minuti d’esordio contro il Paraguay era stato decisivo con un assist e un ruolo chiave in un’altra rete.

    Poi è arrivato l’infortunio: colpito al polpaccio già malandato, il milanista ha dovuto lasciare il campo all’intervallo contro il Paraguay. Ha saltato la partita vinta sull’Australia e fatto solo una breve apparizione contro la Turchia nell’ultima gara del girone. Contro la Bosnia ha giocato tutti i 90 minuti, isolato in attacco dopo l’espulsione di Balogun.

    Contro il Belgio, con zero goal e un solo assist in questo Mondiale, ha offerto una delle sue peggiori prestazioni: ha perso il pallone 11 volte, record della partita, e ogni suo sforzo è risultato vano.

    Alla fine, con la squadra in difficoltà, è uscito per infortunio. I commenti sui social lo hanno criticato per un presunto abbandono, ma la verità è diversa.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il dibattito sugli infortuni

    Pulisic è stato criticato per l'ennesima uscita dal campo a causa di un infortunio. In tre delle sette partite disputate al Mondiale è tornato in panchina per problemi fisici, saltandone un’altra per lo stesso motivo.

    Parte del dibattito ha riguardato la sua mentalità. Su questo punto è intervenuto l’ex idolo statunitense Landon Donovan.

    "Si dice che abbia chiesto di essere sostituito. Non posso confermarlo, quindi non so se sia vero - ha dichiarato Donovan insieme a Tim Howard nel podcast “Unfiltered Soccer” - Ma la realtà è che è uscito da una partita ad eliminazione diretta dei Mondiali giocata in casa con la gamba ancora integra. Te lo dico io, Tim, e tu lo sai bene perché hai giocato con me: avresti dovuto trascinarmi fuori dal campo, e io avrei dato un pugno in faccia al medico dicendo: “Non mi togli dal campo, mettimi tutto quello che devi mettermi, e io resto in campo”.

    Donovan ha poi aggiunto: "Non riuscivo a credere che non fosse rimasto in campo. Detto questo, se domani ci svegliassimo e scoprissimo che si è rotto una gamba... pazienza, va benissimo".

    Pulisic non si è rotto la gamba, ma l’infortunio è risultato comunque serio: giovedì la Federcalcio USA ha parlato di microfrattura e contusione alla tibia e al perone. Lo stesso giorno l’attaccante è stato visto con le stampelle e sarebbe rimasto comunque out per il resto del torneo.

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    Il commento sul "riposo"

    Gran parte delle critiche non ha riguardato l’infortunio, ma il modo in cui Pulisic lo ha gestito. Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato di avere ora “tempo per riposarsi”, scatenando l’ira di social ed ex giocatori.

    "Ti riposi quando la tua carriera da calciatore è finita. Punto e basta", ha scritto su X l’ex stella della nazionale femminile statunitense Carli Lloyd.

    C’è del vero nelle parole di Pulisic, ma dal punto di vista delle pubbliche relazioni non era il momento giusto per dirlo. Gli animi erano caldi e c’era frustrazione per l’eliminazione dai Mondiali. Per i tifosi, sentire la stella della squadra parlare di "riposo" è stato un colpo.

    In realtà la clip è stata estrapolata dal contesto: Pulisic era visibilmente commosso per il proprio infortunio.

    "È stato terribile - ha detto ai giornalisti - Questo torneo, con un infortunio prima e poi un altro adesso, sì, è stato terribile. È stata dura. È stato difficile per me affrontarlo".

    Non aiutano le polemiche passate: Pulisic aveva saltato la Gold Cup estiva per prepararsi al Mondiale, ma non ha brillato. E il riposo non ha risolto i suoi problemi fisici, visto che ha saltato quattro delle cinque gare degli Stati Uniti.

    Alla fine, quasi tutto si è rivoltato contro di lui. E ora il giocatore del Milan deve confrontarsi con un’opinione pubblica sempre più critica.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le discussioni sulla personalità

    Nel dibattito su Pulisic un punto resta fisso: la sua personalità non sembra pari al suo talento. In campo è dominante, fuori è quasi invisibile. È tranquillo e timido, non cerca i riflettori e sopporta a fatica la fama legata al calcio professionistico.

    Chi è così non ottiene quasi mai il beneficio del dubbio: nei momenti difficili la sua riservatezza sembra distacco, dopo una sconfitta la timidezza appare apatia. Il pubblico vuole vedere rabbia e furore, ma Pulisic non li mostra mai; preferisce stare per conto suo.

    È un difetto? No, è solo un tratto del carattere. Ma non viene visto così. Pulisic non è il primo a subirne le conseguenze: per anni anche Lionel Messi è stato criticato dagli argentini per non essere all’altezza delle aspettative, e pur non essendo Pulisic al suo livello, il milanista ha appena mostrato un atteggiamento pubblico simile.

    Ancora oggi questo comportamento lo espone alle critiche, soprattutto da parte delle leggende della Nazionale statunitense, che erano chiassose in campo e lo sono ancora di più in tv.

    "Questa è un’opportunità per aiutarti e per cambiare la tua vita per sempre - ha detto ancora Donovan - Uno dei problemi più grandi – ne parlo con le persone che lavorano alla Federcalcio statunitense, con i suoi sponsor, con i suoi compagni di squadra, con lo staff e con gli allenatori – è che la gente è stufa del modo in cui vengono gestite le cose intorno a lui".

    Donovan ha poi chiarito che, a suo avviso, il problema va oltre Pulisic e coinvolge chi lo circonda.

    "Non è tanto lui, ma chi lo circonda: agenti, famiglia, “parassiti” che lo influenzano. La gente ne ha abbastanza. Trattano male le persone, agiscono in modo scorretto. È sempre un “no” quando si chiede un’intervista. È sempre un “no, non potete avvicinarvi a lui”. Non saluta nemmeno i commentatori che seguono tutte le partite quando gli passano accanto. Gli altri si avvicinano, stringono la mano e dicono: “Ciao”.

    C’è la sensazione che non si possa avvicinarsi a lui. Non credo sia colpa sua, ma di chi lo circonda. Devono fermarsi e lui deve trovare il coraggio di dire: “Ragazzi, così non mi aiutate”.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La fase successiva

    Da dieci anni Pulisic è il ragazzo d’oro del calcio americano, ma dopo questo Mondiale non è più così. I media nazionali, non solo quelli sportivi, lo hanno attaccato e non gli concedono più il beneficio del dubbio.

    Nulla è stato risparmiato: il suo gioco è stato criticato e anche il suo carattere è finito sotto accusa. Che sia giusto o meno, non è questo il punto; conta solo il fatto che stia accadendo. Per anni è stato il candidato a diventare il più grande calciatore degli Stati Uniti; oggi molti lo ritengono una delusione. Un cambio brusco per chi, da dieci anni, ispirava e si faceva ispirare.

    Ma Pulisic ha solo 27 anni e la sua storia non è ancora scritta: questo potrebbe essere il capitolo più difficile, ma spetta a lui trasformarlo.

    Come? Non è semplice. Dopo un periodo di riposo, Christian tornerà a Milano per proseguire il suo percorso in Europa. A settembre la nazionale scenderà di nuovo in campo, pronta per il futuro. Il calcio va avanti anche dopo le eliminazioni dai Mondiali.

    Per questo il finale della sua storia non è ancora scritto. Il momento appare più buio di prima, ed è naturale. Riprendersi non sarà facile, soprattutto dopo che parte del pubblico gli ha voltato le spalle. Questo Mondiale resterà una macchia sulla sua eredità, ma Pulisic può ancora ribaltare la narrazione rialzandosi e conquistando tutti di nuovo.

    "Voglio trovarmi in questa posizione, quindi non la cambierei per nulla al mondo - aveva dichiarato a GOAL prima dei Mondiali - Onestamente, è un privilegio poterla ricoprire. Sto cercando di vivere questo momento e di fare del mio meglio. Spero che la gente se ne renda conto".

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