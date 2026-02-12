Goal.com
Dimarco Cambiaso
Lelio Donato

Il momento opposto di Cambiaso e Dimarco, Inter-Juventus vissuta agli antipodi: magic-moment per il nerazzurro, il bianconero è in crisi

Federico Dimarco è il trascinatore dell'Inter e re degli assist, mentre dall'altra parte Andrea Cambiaso è sempre più nell'occhio della critica dopo le ultime prestazioni. Per loro un Inter-Juventus agli antipodi.

Entrambi corrono sulla stessa fascia ed entrambi sono praticamente intoccabili nella rispettive squadre, ovvero Inter e Juventus.

Il momento di Federico Dimarco e Andrea Cambiaso prima del derby d'Italia di sabato sera però è diametralmente opposto. 

Il primo, infatti, sta vivendo forse la fase migliore della sua carriera in termini continuità e qualità di prestazioni. Situazione certificata peraltro da numeri indiscutibili.

Il secondo invece è uno degli uomini più discussi in casa Juventus. Spalletti non ci rinuncia quasi mai, ma l'esterno bianconero fatica in fase difensiva e incide troppo poco nella metà campo avversaria.

Ecco perché quello che vivranno Dimarco e Cambiaso la sera di San Valentino sarà un derby d'Italia veramente agli antipodi.

  • DIMARCO RE DEGLI ASSIST

    L'esterno nerazzurro è forse il giocatore attualmente più in forma dell'Inter.

    Nell'ultima partita, vinta per 0-5 sul campo del Sassuolo dalla capolista, Dimarco ha servito addirittura tre assist oltre a colpire una clamorosa traversa direttamente da calcio di punizione.

    I passaggi vincenti nelle ultime tre gare di campionato invece sono stati ben sei, ovvero altri due contro il Pisa e uno contro la Cremonese.

    Il totale dii assist in campionato per Dimarco è così salito addirittura a tredici con ottime possibilità di superare il record stagionale fissato a sedici dal Papu Gomez con l'Atalanta nel 2019/20.

    Numeri a cui vanno aggiunti i cinque goal realizzati dall'esterno di cu tre arrivati nel 2026.

  Lautaro Dimarco Inter

    LA CRESCITA CON CHIVU

    Federico Dimarco in realtà è ormai da anni un punto fermo dell'Inter.

    Ma durante la gestione di Simone Inzaghi non aveva mai raggiunto i picchi di rendimento tenuti in questa stagione. E soprattutto con questa continuità.

    Colpa, forse, anche dei cambi quasi scientifici dell'ex allenatore nerazzurro che spesso lo richiamava in panchina dopo un'ora di gioco. Una situazione che Dimarco non ha certo nascosto di non gradire particolarmente.

    "Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…” ha dichiarato l'esterno a settembre lanciando una chiara frecciata verso Inzaghi.

    Di certo il Dimarco attuale è sempre determinante per le sorti dell'Inter ed in alcune occasioni ha cambiato il volto delle partite quasi da solo. Quasi come un numero 10.

  Andrea Cambiaso Parma Juventus

    GLI ERRORI DI CAMBIASO

    Come dicevamo, sulla sponda bianconera, l'esterno sinistro vive una situazione diametralmente opposta.

    Andrea Cambiaso in realtà è sempre stato uno degli intoccabili in bianconero prima con Igor Tudor e ora con Luciano Spalletti.

    Il rendimento però non è mai più tornato quello della prima parte della scorsa stagione quando Cambiaso era finito addirittura nel mirino del Manchester City.

    Pesano soprattutto alcuni clamorosi errori che sono costati parecchio alla Juventus. L'ultimo è arrivato contro la Lazio, quando Cambiaso si è perso Isaksen in occasione del raddoppio biancoceleste ed è uscito tra i fischi.

    Anche perché nella partita precedente l'esterno aveva rischiato di riaprire la partita di Parma con un goffo autogol di tacco sul risultato di 0-2 per i bianconeri.  Senza dimenticare il sanguinoso passaggio orizzontale che aveva portato al vantaggio del Lecce allo 'Stadium' qualche settimana fa, gara poi solo pareggiata dalla Juventus.

  • NUMERI NON DA TOP

    Anche in questo caso i numeri certificano il rendimento non all'altezza delle aspettative di Cambiaso.

    L'esterno è sceso in campo già trentadue volte con la Juventus in questa stagione, saltando di fatto solo due gare di campionato per squalifica dopo l'ingenua espulsione rimediata nella prima giornata contro il Parma.

    Per lui però finora solo un goal realizzato, a novembre contro la Cremonese. Mentre gli assist stagionali sono stati quattro. L'ultimo per il goal dell'1-2 di McKennie contro la Lazio. Non abbastanza per evitare mugugni e pesanti critiche da parte dei tifosi.

    La sensazione è che Cambiaso stacchi troppo spesso la spina durante le partite, vanificando in gran parte anche quanto di buono fa per larghi tratti di gara.

    Nonostante questo l'esterno continua a godere della totale fiducia di Spalletti che qualche settimana fa aveva ammesso: "Cambiaso è un giocatore che sa fare tutto, ma in questo momento è sotto livello, lui ha potenzialità molto superiori".

  • GATTUSO OSSERVA

    Dimarco e Cambiaso, in ogni caso, saranno quasi certamente tra i protagonisti in Nazionale nei playoff di marzo.

    L'esterno bianconero è stato infatti sempre convocato da Gattuso e ha giocato da titolare due delle ultime tre partite valide per le qualificazioni ai Mondiali.

    Cambiaso d'altronde può essere schierato anche sulla fascia destra com'è avvenuto ad esempio in Italia-Israele con Dimarco dall'altra parte.

    Anche perché l'interista è ovviamente intoccabile a sinistra. Il rendimento dell'esterno interista è altissimo pure in azzurro, dove ha messo insieme quattro assist di fila nelle ultime quattro presenze, tre delle quali giocate da titolare.

