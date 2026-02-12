Come dicevamo, sulla sponda bianconera, l'esterno sinistro vive una situazione diametralmente opposta.

Andrea Cambiaso in realtà è sempre stato uno degli intoccabili in bianconero prima con Igor Tudor e ora con Luciano Spalletti.

Il rendimento però non è mai più tornato quello della prima parte della scorsa stagione quando Cambiaso era finito addirittura nel mirino del Manchester City.

Pesano soprattutto alcuni clamorosi errori che sono costati parecchio alla Juventus. L'ultimo è arrivato contro la Lazio, quando Cambiaso si è perso Isaksen in occasione del raddoppio biancoceleste ed è uscito tra i fischi.

Anche perché nella partita precedente l'esterno aveva rischiato di riaprire la partita di Parma con un goffo autogol di tacco sul risultato di 0-2 per i bianconeri. Senza dimenticare il sanguinoso passaggio orizzontale che aveva portato al vantaggio del Lecce allo 'Stadium' qualche settimana fa, gara poi solo pareggiata dalla Juventus.