Entrambi corrono sulla stessa fascia ed entrambi sono praticamente intoccabili nella rispettive squadre, ovvero Inter e Juventus.
Il momento di Federico Dimarco e Andrea Cambiaso prima del derby d'Italia di sabato sera però è diametralmente opposto.
Il primo, infatti, sta vivendo forse la fase migliore della sua carriera in termini continuità e qualità di prestazioni. Situazione certificata peraltro da numeri indiscutibili.
Il secondo invece è uno degli uomini più discussi in casa Juventus. Spalletti non ci rinuncia quasi mai, ma l'esterno bianconero fatica in fase difensiva e incide troppo poco nella metà campo avversaria.
Ecco perché quello che vivranno Dimarco e Cambiaso la sera di San Valentino sarà un derby d'Italia veramente agli antipodi.