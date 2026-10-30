Il momento di Rodrigo Mora: titolare a Udine, Gasperini vuole i primi goal da titolare

Un goal dalla panchina, per far esultare e innamorare l’Olimpico. Di testa, peraltro, aspetto non banale, se i centimetri a disposizione sono 168.
Rodrigo Mora è reduce dalla rete da tre punti in Roma-Cagliari e, secondo quanto filtra da Trigoria, spetterà a lui giocare da titolare nel match che i giallorossi disputeranno a Udine.
Lui, con Malen: con Dybala ancora fuori - al pari di Pellegrini - è chiaro che Gasp si affida a due dei colpi più importanti messi a segno dalla Roma, con l’olandese arrivato a gennaio e il portoghese in estate.
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