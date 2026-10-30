Il momento di Rodrigo Mora: titolare a Udine, Gasperini vuole i primi goal da titolare

Poi, però, Rodrigo le panchine le ha fatte. Complice lo straordinario momento iniziale di Dybala, un Soulè mai così incisivo e il redivivo Pellegrini. Poi, però, è arrivata la sua ora e lui l’ha sfruttata sempre bene: assist a Malen contro il Real Madrid, goal decisivo contro il Cagliari. A testimonianza che lo svezzamento nel calcio giallorosso non è stato immediato, ma graduale, razionale.