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Matteo Occhiuto

Il momento di Rodrigo Mora: titolare a Udine, Gasperini vuole i primi goal da titolare

Serie A
Udinese vs Roma
Roma
R. Mora

Due reti e un assist, ma tutti da subentrato: ora l’ex Porto ha la chance di incidere anche dal primo minuto.

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31 ott 2026

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Un goal dalla panchina, per far esultare e innamorare l’Olimpico. Di testa, peraltro, aspetto non banale, se i centimetri a disposizione sono 168.

Rodrigo Mora è reduce dalla rete da tre punti in Roma-Cagliari e, secondo quanto filtra da Trigoria, spetterà a lui giocare da titolare nel match che i giallorossi disputeranno a Udine.

Lui, con Malen: con Dybala ancora fuori - al pari di Pellegrini - è chiaro che Gasp si affida a due dei colpi più importanti messi a segno dalla Roma, con l’olandese arrivato a gennaio e il portoghese in estate. 

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  • IMPATTO DALLA PANCHINA

    Contro i sardi Mora è arrivato dalla panchina, al minuto 58, come Malen, subentrato 2 minuti prima. Partito sul centro destra, poi invertito con Soulè. Il timbro è arrivato nel momento più opportuno, sul 2-2 appena segnato da Maldini: goal di testa a scacciare le paure, consegnando alla Roma tre punti fondamentali. Per lui in stagione due reti e un assist, tutti però entrando a gara in corso (contro appunto Cagliari, Lecce e Real Madrid).

  • “QUESTO È UN GRANDE VERO”

    Gasperini l’ha apprezzato fin dal giorno zero. Alla Gazzetta dello Sport, qualche giorno dopo la sua firma, disse “questo è un grande vero, quando tocca la palla succede qualcosa”. Dichiarazioni non banali, specie se a farle è uno che, solitamente, non ama sbilanciarsi. Del resto, comunque, il giocatore costerà ai giallorossi circa 50 milioni, con una formula complessa che ha portato al Porto 25 subito e l’altra metà nei prossimi anni, con una percentuale di rivendita al 50%.

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  • ACQUISTO IMPORTANTE E SVEZZAMENTO

    Poi, però, Rodrigo le panchine le ha fatte. Complice lo straordinario momento iniziale di Dybala, un Soulè mai così incisivo e il redivivo Pellegrini. Poi, però, è arrivata la sua ora e lui l’ha sfruttata sempre bene: assist a Malen contro il Real Madrid, goal decisivo contro il Cagliari. A testimonianza che lo svezzamento nel calcio giallorosso non è stato immediato, ma graduale, razionale. 

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  • TITOLARE A UDINE

    Mora, adesso, sarà titolare a Udine: Gasperini lo schiererà dall’inizio contro i bianconeri dell’ex Zaniolo e, poi, forse anche in Champions contro lo United. Per lui, dopo i due goal da subentrato contro Lecce e Cagliari, la chance è quella di incidere anche dal primo minuto: una prova di maturità da non fallire, per prendersi definitivamente la Roma sulle spalle. 

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