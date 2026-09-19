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Politano NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Il momento delicato di Politano: non convocato da Mancini nell'Italia, "minacciato" da Favasuli al Napoli

Serie A
Napoli
M. Politano

L'esterno offensivo partenopeo, pilastro degli ultimi anni, sta vivendo un momento non semplicissimo. Anche se un paio di settimane fa è andato a segno contro l'Inter.

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Le sue finte e controfinte. I suoi ripiegamenti difensivi. I suoi cross a rientrare. I suoi tiri mancini a giro. Matteo Politano, nei suoi anni a Napoli, ha fatto vedere di tutto e di più.

L'ex esterno di Pescara, Sassuolo e Inter si è conquistato un posto eterno nella storia del club partenopeo. E ha vinto e poi rivinto: uno Scudetto con Luciano Spalletti, poi un altro con Antonio Conte. Sempre da protagonista, specialmente nel secondo trionfo.

Solo che ora le cose hanno preso una piega non piacevolissima per Politano. Che sì, un paio di settimane fa è andato a segno in casa dell'Inter, ma che sta vivendo ore non troppo semplici. Il motivo ha a che fare con l'azzurro: quello del Napoli, ma anche quello dell'Italia.

  • Politano ItaliaGetty Images

    POLITANO NON CONVOCATO

    Venerdì, la Nazionale ha diramato il primo elenco dei convocati del Roberto Mancini bis. E il nome e il cognome di Politano non compaiono alla voce "attaccanti".

    L'esterno, che con Spalletti e poi Gattuso era tornato ad assaporare l'aria azzurra, non è stato dunque convocato. E dovrà guardarsi da casa le quattro partite che l'Italia giocherà nelle prossime settimane, tutte per la Nations League, contro Belgio, Francia e Turchia.

    Le scelte di Mancini sono arrivate pochi giorni dopo Napoli-Bologna, partita nella quale Politano aveva deluso venendo tolto da Allegri dopo un tempo. Ma vanno al di là di una semplice mezza partita mal giocata.

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  • RINGIOVANIMENTO E SCARSO FEELING

    Alla base delle prime convocazioni del vecchio/nuovo commissario tecnico c'è infatti la volontà di pensare al futuro, prima ancora che al presente. E provare, stavolta sì, ad aprire una nuova era per il calcio italiano.

    Così, nell'ottica di un profondo ringiovanimento, si spiegano le inclusioni di diversi giovani o giovanissimi nel giro azzurro: dal monzese Kouadio alla stellina Inacio, passando per l'ex veneziano Doumbia o la new entry assoluta Ali Zoma, del Norimberga.

    Così si spiega anche l'assenza di determinati elementi potenzialmente convocabili. Come Federico Bernardeschi. O come lo stesso Politano, appunto. Che ad agosto ha compiuto 33 anni, e non può evidentemente far parte dei discorsi quando si parla di futuro calcistico.

    C'è poi anche la questione di un feeling piuttosto scarso con Mancini. Nel suo primo mandato, il ct jesino convocò Politano solo in una manciata di occasioni. E quasi mai prima degli Europei vinti nel 2021. Solo in seguito iniziò a concedergli qualche chance, mandandolo in campo quattro volte nel 2022 e un altro paio nel marzo dell'anno successivo.

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  • "MINACCIATO" DA FAVASULI

    Lato Napoli, pure qui non è un momento semplicissimo per Politano. E molto ha a che fare proprio con l'ultima partita di campionato, quella vinta per 1-0 domenica scorsa grazie a una zampata ravvicinata di Lobotka.

    Matteo ha giocato i primi 45 minuti, a parte un cross che Hojlund ha deviato a lato di testa ha combinato molto poco, e così Allegri ha deciso di non farlo rientrare per il secondo tempo. Al suo posto ecco Costantino Favasuli, preso in estate dal Catanzaro. E con lui la musica sulla destra è cambiata.

    Già autore di un buon ingresso dalla panchina contro l'Arsenal in Champions League, Favasuli ha incendiato la fascia di competenza. Tra accelerazioni, dribbling e iniziative di personalità, ha strappato gli applausi e i moti di soddisfazione di un Maradona che lo ha immediatamente adottato.

    La ciliegina sulla torta, naturalmente, è stato l'assist decisivo per Lobotka: Favasuli ha trovato spazio a destra e ha fatto partire un perfetto centro basso che lo slovacco ha trasformato nell'1-0 da pochi passi. Il tutto mentre Politano guardava e applaudiva da fuori.

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  • A FIRENZE VA IN PANCHINA?

    Con un Favasuli così in ascesa, pensare che possa verificarsi un cambio della guardia sulla destra contro la Fiorentina, così, non è per nulla azzardato.

    Le indicazioni della vigilia vogliono l'ex catanzarese, che in Calabria con Aquilani allenatore faceva l'esterno a tutta fascia, in ballottaggio proprio con Politano. Anche se inizialmente il suo arrivo era stato considerato un modo di far ombra a Di Lorenzo più di quanto sia riuscito a Mazzocchi in questi anni.

    Allegri deciderà tra Favasuli e Politano, uno dei quali farà parte del tridente. E intanto Matteo ha già capito di avere una missione davanti a sé: riconquistare fiducia e giocarsela con il nuovo arrivato. Anche se far cambiare idea a Mancini non sarà semplice.

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