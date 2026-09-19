Il momento delicato di Politano: non convocato da Mancini nell'Italia, "minacciato" da Favasuli al Napoli

Le sue finte e controfinte. I suoi ripiegamenti difensivi. I suoi cross a rientrare. I suoi tiri mancini a giro. Matteo Politano, nei suoi anni a Napoli, ha fatto vedere di tutto e di più.
L'ex esterno di Pescara, Sassuolo e Inter si è conquistato un posto eterno nella storia del club partenopeo. E ha vinto e poi rivinto: uno Scudetto con Luciano Spalletti, poi un altro con Antonio Conte. Sempre da protagonista, specialmente nel secondo trionfo.
Solo che ora le cose hanno preso una piega non piacevolissima per Politano. Che sì, un paio di settimane fa è andato a segno in casa dell'Inter, ma che sta vivendo ore non troppo semplici. Il motivo ha a che fare con l'azzurro: quello del Napoli, ma anche quello dell'Italia.