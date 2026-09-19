Il momento delicato di Politano: non convocato da Mancini nell'Italia, "minacciato" da Favasuli al Napoli

Lato Napoli, pure qui non è un momento semplicissimo per Politano. E molto ha a che fare proprio con l'ultima partita di campionato, quella vinta per 1-0 domenica scorsa grazie a una zampata ravvicinata di Lobotka.

Matteo ha giocato i primi 45 minuti, a parte un cross che Hojlund ha deviato a lato di testa ha combinato molto poco, e così Allegri ha deciso di non farlo rientrare per il secondo tempo. Al suo posto ecco Costantino Favasuli, preso in estate dal Catanzaro. E con lui la musica sulla destra è cambiata.

Già autore di un buon ingresso dalla panchina contro l'Arsenal in Champions League, Favasuli ha incendiato la fascia di competenza. Tra accelerazioni, dribbling e iniziative di personalità, ha strappato gli applausi e i moti di soddisfazione di un Maradona che lo ha immediatamente adottato.

La ciliegina sulla torta, naturalmente, è stato l'assist decisivo per Lobotka: Favasuli ha trovato spazio a destra e ha fatto partire un perfetto centro basso che lo slovacco ha trasformato nell'1-0 da pochi passi. Il tutto mentre Politano guardava e applaudiva da fuori.