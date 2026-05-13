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Piantedosi Lazio RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Il ministro Piantedosi sul caso derby: "Polemiche infondate e strumentali, lo slittamento unica soluzione percorribile"

Serie A
Roma vs Lazio
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Il ministro dell'Interno sulla questione della data e dell'orario di Roma-Lazio: "La sovrapposizione con gli Internazionali di Tennis poteva essere evitata, ma non è stato fatto".

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Parla Matteo Piantedosi. Interpellato dal Messaggero, il ministro dell'Interno ha spiegato il punto di vista delle autorità per quanto riguarda il caso derby, la questione che sta tenendo banco in questi giorni.

La stracittadina è stata inizialmente fissata per le 12.30 di domenica, quindi spostata alle 20.45 di lunedì. Con la Lega Serie A che ha annunciato un ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura della Capitale.

Secondo Piantedosi, le polemiche per lo slittamento sono "del tutto infondate e strumentali". E lo slittamento a lunedì sera "era l'unica soluzione percorribile".

  • "SOLUZIONE DI BUONSENSO"

    Così ha risposto Piantedosi sul caso derby:

    "Guardi, Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso (giocare lunedì sera, ndr) per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti".

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  • "POLEMICHE INFONDATE E STRUMENTALI"

    "Le polemiche sollevate - ha proseguito Piantedosi - mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza - Internazionali di tennis e il derby della capitale - poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis - una manifestazione sempre più importante a livello mondiale - e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo".

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  • SUL TIMORE PER POSSIBILI SCONTRI

    "Mi auguro - ha concluso Piantedosi - che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti sportivi. Gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi".

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