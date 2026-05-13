Il ministro Piantedosi sul caso derby: "Polemiche infondate e strumentali, lo slittamento unica soluzione percorribile"

"Le polemiche sollevate - ha proseguito Piantedosi - mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza - Internazionali di tennis e il derby della capitale - poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l’unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli Internazionali di tennis - una manifestazione sempre più importante a livello mondiale - e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all’interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo".