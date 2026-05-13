Il ministro Piantedosi sul caso derby: "Polemiche infondate e strumentali, lo slittamento unica soluzione percorribile"

Parla Matteo Piantedosi. Interpellato dal Messaggero, il ministro dell'Interno ha spiegato il punto di vista delle autorità per quanto riguarda il caso derby, la questione che sta tenendo banco in questi giorni.
La stracittadina è stata inizialmente fissata per le 12.30 di domenica, quindi spostata alle 20.45 di lunedì. Con la Lega Serie A che ha annunciato un ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura della Capitale.
Secondo Piantedosi, le polemiche per lo slittamento sono "del tutto infondate e strumentali". E lo slittamento a lunedì sera "era l'unica soluzione percorribile".