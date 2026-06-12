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Christian Pulisic GFXGOAL
Lelio Donato

"Il Milan tornerà dove merita", il futuro di Pulisic può essere ancora rossonero: la situazione dell'americano

Calciomercato
Milan

Il suo finale di stagione è stato negativo come quello di tutta la squadra ma, a differenza di Leao, Pulisic non sembra avere fretta di lasciare il Milan nonostante un contratto che scade nel 2027.

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In attesa di conoscere i nomi di direttore sportivo, amministratore delegato e allenatore al Milan ci si interroga anche sulla rosa della prossima stagione.

Uno dei reparti che rischia di essere maggiormente rivoluzionato durante questa sessione di calciomercato è sicuramente l'attacco.

Rafa Leao, d'altronde, ha già mandato segnali chiarissimi sulla sua volontà di cambiare aria. Il portoghese ritiene concluso il suo percorso al Milan e sogna di trasferirsi in Premier League o Liga.

Non sembra avere la stessa fretta Christian Pulisic che, nonostante un finale di stagione disastroso, manda messaggi positivi all'ambiente in vista del futuro.

  • IL MESSAGGIO DI PULISIC

    L'americano sogna di vivere un'estate da protagonista ai Mondiali di casa con gli USA. Solo dopo penserà al suo futuro.. Ma al momento non sembra preoccupato per la situazione del Milan.

    "Siamo ancora senza allenatore e direttore sportivo? Il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto. Alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita.Sono in contatto con alcuni dei ragazzi, ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente" ha dichiarato Pulisic a 'La Gazzetta dello Sport'.

    Parole moto diverse rispetto a quelle pronunciate dal compagno Leao che già prima dei Mondiali ha esternato più volte la volontà di lasciare il Milan.

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  • PULISIC RESTA AL MILAN?

    A dire il vero non ci sono certezze sulla permanenza di Pulisic al Milan, come ovvio visto che prima bisognerà capire quale direzione prenderà la società e chi sarà il nuovo allenatore.

    Il suo contratto peraltro scade il 30 giugno 2027 con opzione in favore del Milan per un'altra stagione.

    L'americano intanto non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Molto dipenderà dal nuovo progetto tecnico. Ma anche dall'esito dei Mondiali con gli USA.

    Nel caso in cui Pulisic dovesse mettersi particolarmente in mostra per lui potrebbero arrivare offerte interessanti sul tavolo del Milan.

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  • UNA STAGIONE DIFFICILE

    L'ultima stagione d'altronde è stata molto difficile sia a livello di squadra che personale.

    Pulisic aveva iniziato piuttosto bene segnando qualcosa come otto goal nelle prime undici partite giocate in campionato, seppure fermandosi per un mese tra ottobre e novembre a causa di un problema muscolare.

    Con l'inizio del nuovo anno Pulisic si è improvvisamente inceppato anche perché frenato da una fastidiosa borsite. L'americano ha spesso giocato sul dolore sacrificandosi per la squadra.

    Ma lo score resta comunque desolante: zero goal in diciannove partite di campionato con soli due assist.

    Non ha funzionato neppure l'intesa con Rafa Leao. I due anzi si sono resi protagonisti di uno spiacevole scontro durante Lazio-Milan, quando il portoghese ha pubblicamente accusato il compagno di non servirgli il pallone.

    Ecco perché immaginarli per un'altra stagione insieme al Milan appare complicato.

  • RILANCIO O ADDIO?

    Gerry Cardinale, connazionale di Pulisic, vorrebbe trattenere l'attaccante che d'altronde deve ancora compiere 28 anni quindi è nel pieno della maturità calcistica.

    Nonostante questo la trattativa per un eventuale rinnovo del contratto resta in salita, dato che il Milan non vuole soddisfare le richieste dell'americano che pretenderebbe un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione.

    Troppi per la società rossonera specie ora che la qualificazione in Champions League è sfumata per la seconda stagione consecutiva.

    Al momento, insomma, nessuno scenario è da escludere. Davanti a un'offerta da 30 milioni di euro che garantirebbe un'ottima plusvalenza, il Milan valuterebbe anche l'ipotesi di una cessione.

    Di certo Pulisic non sta cercando la rottura a tutti i costi. La sua priorità sono i Mondiali, poi verrà tutto il resto.

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