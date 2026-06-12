"Il Milan tornerà dove merita", il futuro di Pulisic può essere ancora rossonero: la situazione dell'americano

L'americano sogna di vivere un'estate da protagonista ai Mondiali di casa con gli USA. Solo dopo penserà al suo futuro.. Ma al momento non sembra preoccupato per la situazione del Milan.

"Siamo ancora senza allenatore e direttore sportivo? Il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto. Alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita.Sono in contatto con alcuni dei ragazzi, ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente" ha dichiarato Pulisic a 'La Gazzetta dello Sport'.

Parole moto diverse rispetto a quelle pronunciate dal compagno Leao che già prima dei Mondiali ha esternato più volte la volontà di lasciare il Milan.