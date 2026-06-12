"Il Milan tornerà dove merita", il futuro di Pulisic può essere ancora rossonero: la situazione dell'americano

In attesa di conoscere i nomi di direttore sportivo, amministratore delegato e allenatore al Milan ci si interroga anche sulla rosa della prossima stagione.
Uno dei reparti che rischia di essere maggiormente rivoluzionato durante questa sessione di calciomercato è sicuramente l'attacco.
Rafa Leao, d'altronde, ha già mandato segnali chiarissimi sulla sua volontà di cambiare aria. Il portoghese ritiene concluso il suo percorso al Milan e sogna di trasferirsi in Premier League o Liga.
Non sembra avere la stessa fretta Christian Pulisic che, nonostante un finale di stagione disastroso, manda messaggi positivi all'ambiente in vista del futuro.