Il Milan torna su Tare come direttore sportivo: presto un nuovo incontro

Il Milan riallaccia i contatti con Tare: previsto a breve un nuovo incontro tra le parti. Potrebbe essere quello decisivo per la nomina a nuovo Ds.

Ripartire per lasciarsi al più presto alle spalle la stagione fallimentare conclusa senza la qualificazione alle prossime coppe europee.

Il Milan cambierà tanto nella prossima stagione e lo farà non solo per quel che riguarda i calciatori in rosa. Dalla figura del direttore sportivo a quella del nuovo allenatore, in casa rossonera si prepara una nuova rivoluzione.

Viste le difficoltà stagionali, il CEO Giorgio Furlani ha deciso di integrare nel gruppo di lavoro la figura di un nuovo direttore sportivo: il casting per la scelta del nome prosegue da mesi, ma adesso si potrebbe essere arrivati alla svolta che porta a Igli Tare, una pista da tempo in standby.