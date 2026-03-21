Il Milan torna a mettere pressione all'Inter, Allegri: "Io guardo indietro, una vittoria in meno all'obiettivo"

"Se ho detto a Doveri 'Io ci provo a stare calmo ma così non ci riesco e smetto'? Era la foga del momento, poi stiamo andando avanti con l'età e non vorrei che il cuore cedesse. Oggi per noi la partita era molto importante, anche perché venivamo dalla sconfitta con la Lazio. Nel primo tempo abbiamo trovato un Torino molto buono, ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente e non era facile".



