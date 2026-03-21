Il Milan torna a mettere pressione all'Inter, Allegri: "Io guardo indietro, una vittoria in meno all'obiettivo"

Serviva una vittoria al Milan per ripartire dopo la sconfitta patita contro la Lazio e per riprendersi il secondo posto in classifica a discapito dal Napoli e la vittoria è arrivata a San Siro contro il Torino.
La compagine rossonera si è imposta per 3-2 grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana al termine di una partita non semplice, portandosi così momentaneamente a -5 dall'Inter capolista.
Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di 'DAZN' dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.