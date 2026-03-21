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Massimiliano Allegri MilanGetty
Leonardo Gualano

Il Milan torna a mettere pressione all'Inter, Allegri: "Io guardo indietro, una vittoria in meno all'obiettivo"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, commenta la vittoria contro il Torino: "Oggi per noi era molto importante, a marzo si guarda la classifica".

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Serviva una vittoria al Milan per ripartire dopo la sconfitta patita contro la Lazio e per riprendersi il secondo posto in classifica a discapito dal Napoli e la vittoria è arrivata a San Siro contro il Torino.


La compagine rossonera si è imposta per 3-2 grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana al termine di una partita non semplice, portandosi così momentaneamente a -5 dall'Inter capolista.


Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di 'DAZN' dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

  • "OGGI PER NOI ERA IMPORTANTE"

    "Se ho detto a Doveri 'Io ci provo a stare calmo ma così non ci riesco e smetto'? Era la foga del momento, poi stiamo andando avanti con l'età e non vorrei che il cuore cedesse. Oggi per noi la partita era molto importante, anche perché venivamo dalla sconfitta con la Lazio. Nel primo tempo abbiamo trovato un Torino molto buono, ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente e non era facile".


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  • "SAELEMAEKERS L'UOMO DI EQUILIBRIO"

    "Il tridente? Il nostro giocatore di equilibrio è Saelemaekers perché quando difendiamo deve fare il quinto e quando attacchiamo deve fare il terzo d'attacco, quindi a volte arriva a fine partita un po' cotto. Ci sono delle gare nelle quali l'esterno a sinistra deve andare a giocare dentro ed oggi dopo un po' ho messo Pulisic largo perché avevamo bisogno di aria nel campo contro un blocco centrale compatto e forte".

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  • "A MARZO SI GUARDA LA CLASSIFICA"

    "L'esultanza di oggi era per l'importanza della partita, siamo in fondo alla stagione. Quando parte il campionato si pensa al risultato, da marzo in poi si guarda anche la classifica perché poi non c'è tempo per sistemarla. Noi avevamo perso in casa con il Parma e a Roma con la Lazio e oggi non era facile da vincere".


  • "UNA VITTORIA IN MENO ALL'OBIETTIVO"

    "Noi guardiamo dietro, manca una vittoria in meno al nostro obiettivo prioritario. Sicuramente con questa classifica contro il Napoli sarà una bella serata di calcio".

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  • "PER FULLKRUG NON ERA FACILE"

    "Fullkrug nel primo tempo ha avuto un po' di difficoltà, per chi gioca poco non è facile. Nel secondo tempo ha fatto meglio, ma quando non hai continuità diventa difficile anche per struttura fisica".

  • "GLI ATTACCANTI TORNERANNO A SEGNARE"

    "Il goal di Pavlovic? Lui è così. E' cresciuto molto, ha carattere, anima ed ha difeso bene a campo aperto. I goal degli attaccanti? Non chiedo niente a nessuno in settimana, la cosa più importante è che non mi abbiano rovinato la sosta. Torneranno sicuramente a segnare".

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