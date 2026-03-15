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Modric MilanGetty Images
Andrea Ajello

Il Milan si spegne sul più bello e aumentano i rimpianti: all'Olimpico i rossoneri salutano definitivamente il treno scudetto?

Il Milan non sfrutta il pareggio dell'Inter e perde terreno: rossoneri sconfitti 1-0 contro la Lazio nella notte che poteva cambiare molto per lo scudetto.

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Un week end che sembrava poter riaprire davvero la lotta per il primo posto, soprattutto dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta tra le polemiche, è diventato quello in cui il Milan rischia concretamente di aver salutato l'ultimo treno scudetto.

La squadra di Massimiliano Allegri perde contro la Lazio e si distacca dalla vetta che ora è lontana 8 punti. Un distacco che però sembra a questo punto andare anche oltre la differenza dei punti effettivi, comunque a dir poco significativa a questo punto della stagione. 

Un Milan che ha fatto troppo poco per uscire dall'Olimpico con  un risultato diverso confermando di non riuscire a fare lo step decisivo, quello che serve nei momenti in cui non puoi commettere passi falsi. E i rimpianti adesso iniziano a esserci. 

  • TROPPO POCO MILAN

    Dopo non aver perso per mesi, vale a dire da agosto a febbraio inoltrato, il Milan cade per due volte nel giro di poche settimane. Prima la sconfitta soprendente casalinga con il Parma, poi quella odierna contro la Lazio. In entrambi i casi con il punteggio di 1-0.

    E i rossoneri escono dall'Olimpico senza poter recriminare qualcosa, dopo 90 minuti in cui ad eccezione dell'assalto finale, il Milan non si è dimostrato superiore ai biancocelesti, anzi.

    La squadra di Allegri ha sofferto fin dal primo minuto le ripartenze della Lazio, molte causate da errori in impostazione. Decisivi i duelli sugli esterni, in particolare quello Estupinan-Isaksen, che ha portato al goal decisivo del danese.

    I rossoneri hanno pagato l'assenza di Rabiot in mezzo ma anche la poca brillantezza dei due attaccanti, ovvero Leao e Pulisic, totalmente fuori dal gioco. 

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  • LA CHANCE FALLITA, L'INTER RINGRAZIA

    Non era una partita come le altre per il Milan che ha avuto l'occasione di accorciare a -5 dimezzando lo svantaggio dall'Inter nel giro di una settimana. Dal -10 prima del derby, vinto dai rossoneri domenica scorsa, al possibile -5 in caso di successo contro la Lazio.

    E invece non solo Allegri non è riuscito a diminuire la distanza ma ha perso un punto rispetto ai nerazzurri, ora di nuovo con un vantaggio rassicurante di più 8.

    Era la gara più importante della stagione del Milan e i rossoneri si sono probabilmente fatti sopraffare dalla pressione derivante proprio dalla consapevolezza del peso specifico che aveva questa partita.

     Quando forse ormai nessuno ci credeva più, il derby e il pareggio dell'Inter con l'Atalanta avevano riacceso concrete speranze di vivere un finale di campionato diverso. Il Milan non ha saputo gestire tutto questo disputando una prova sotto livello. 

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  • I RIMPIANTI DEL MILAN

    Quello del Milan rimane un campionato senza dubbio positivo visto che i rossoneri rimangono secondi, a più uno sul Napoli e con un margine sul quinto posto di sette punti. La sconfitta con la Lazio non sposta per quanto riguarda l'obiettivo da non fallire, quello di tornare in Champions League e di cui da sempre Allegri parla.

    Ma ora qualche rimpianto è inevitabile per i rossoneri perché nonostante un cammino super dell'Inter, c'era la possibilità per il Milan di essere un po' più vicino alla vetta. 

    E il pensiero non può che andare, oltre all'ultimo ko, a quel doppio impegno tra il recupero con il Como e la gara con il Parma, quando la squadra di Allegri ha ottenuto un solo punto perdendo terreno e scivolando a -10. Ma anche i passi falsi con Sassuolo, Cremonese, Pisa, Genoa, Fiorentina e sempre con il Parma all'andata. 

  • ADDIO SCUDETTO?!

    Più che un punto di domanda potrebbe essere un punto esclamativo. Con nove giornate alla fine del campionato, gli 8 punti di distacco dall'Inter sembrano essere troppi da recuperare. Anche perché se è vero che i nerazzurri potrebbero ancora fare qualche passo falso, il Milan con la Lazio ha mostrato di non essere pronto per fare un filotto di vittorie. 

    Oltre alla distanza c'è l'aspetto psicologico; come uscirà la squadra di Allegri mentalmente dall'occasione sprecata di tornare prepotentemente dentro la lotta scudetto? E dall'altra parte, l'Inter può tirare un grossissimo sospiro di sollievo togliendosi un po' di pressione che sarebbe diventata gigantesca con i rossoneri a -5 e un calendari che vedrà la squadra di Chivu affrontare Como e Roma in due delle prossime tre gare. 

    Qualche anno fa, proprio all'Olimpico con la Lazio, il Milan ottenne una vittoria simbolo per lo scudetto conquistato proprio contro i rivali cittadini. Adesso invece nella Capitale i rossoneri possono aver abbandonato le ultime speranze di tricolore. 

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