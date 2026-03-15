Il Milan si spegne sul più bello e aumentano i rimpianti: all'Olimpico i rossoneri salutano definitivamente il treno scudetto?

Non era una partita come le altre per il Milan che ha avuto l'occasione di accorciare a -5 dimezzando lo svantaggio dall'Inter nel giro di una settimana. Dal -10 prima del derby, vinto dai rossoneri domenica scorsa, al possibile -5 in caso di successo contro la Lazio.

E invece non solo Allegri non è riuscito a diminuire la distanza ma ha perso un punto rispetto ai nerazzurri, ora di nuovo con un vantaggio rassicurante di più 8.

Era la gara più importante della stagione del Milan e i rossoneri si sono probabilmente fatti sopraffare dalla pressione derivante proprio dalla consapevolezza del peso specifico che aveva questa partita.

Quando forse ormai nessuno ci credeva più, il derby e il pareggio dell'Inter con l'Atalanta avevano riacceso concrete speranze di vivere un finale di campionato diverso. Il Milan non ha saputo gestire tutto questo disputando una prova sotto livello.