Il Milan si spegne sul più bello e aumentano i rimpianti: all'Olimpico i rossoneri salutano definitivamente il treno scudetto?

Un week end che sembrava poter riaprire davvero la lotta per il primo posto, soprattutto dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta tra le polemiche, è diventato quello in cui il Milan rischia concretamente di aver salutato l'ultimo treno scudetto.
La squadra di Massimiliano Allegri perde contro la Lazio e si distacca dalla vetta che ora è lontana 8 punti. Un distacco che però sembra a questo punto andare anche oltre la differenza dei punti effettivi, comunque a dir poco significativa a questo punto della stagione.
Un Milan che ha fatto troppo poco per uscire dall'Olimpico con un risultato diverso confermando di non riuscire a fare lo step decisivo, quello che serve nei momenti in cui non puoi commettere passi falsi. E i rimpianti adesso iniziano a esserci.