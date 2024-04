Il Milan si gioca la stagione, Pioli il futuro: in 10 giorni affronta Inter, Roma e Juventus

Dopo la trasferta di Reggio Emilia, i rossoneri sfideranno Roma, Inter e Juventus nel giro di 10 giorni: esami cruciali anche per il futuro di Pioli.

Soglia di concentrazione altissima e margine di errore praticamente ridotto allo zero. Dopo l'impegno contro il Sassuolo, in programma domani il Milan si gioca tanto, se non praticamente tutto nel giro dei 10 giorni successivi.

I rossoneri, reduci da un buon momento di forma in Serie A, hanno dovuto fare i conti con l'amara sconfitta nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Uno 0-1, targato Mancini, che ora mette il Diavolo con le spalle al muro, in vista dei prossimi impegni. In dieci giorni, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarà chiamata ad affrontare tre esami ad altissimo coefficiente di difficoltà, destinati a definire - in un senso o nell'altro - i connotati della stagione rossonera.