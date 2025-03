SSC Napoli vs AC Milan

Le speranze di rimonta Champions del Milan passano dalla sfida al Napoli di Conte, allenatore che sarebbe potuto approdare in rossonero un’estate fa.

Quella che attende domenica sera il Milan sarà una partita dall’importanza speciale. La sfida contro il Napoli secondo in classifica mette in palio qualcosa in più di tre “semplici” punti.

I rossoneri si giocano tanto, tantissimo: le speranze di una rimonta verso un posto nella prossima edizione della Champions League passano in larga parte dai 90’ del Maradona.

In caso di successo i rossoneri potrebbero ritrovarsi nuovamente in scia verso la quarta posizione, in caso contrario invece Pulisic e compagni direbbe quasi certamente addio alla speranza di partecipare alla competizione europea più importante nella prossima stagione.

Una spartiacque vero e proprio contro un avversario anche in questo caso speciale: quell’Antonio Conte che la scorsa estate sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore del Milan.