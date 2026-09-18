Il Milan si aggrappa a Pulisic: Amorim lo rilancerà dal primo minuto contro il Lecce, titolare in rossonero dopo 5 mesi

In casa Milan è arrivato, finalmente, il momento di Christian Pulisic, che salvo sorprese dell'ultimora scenderà in campo dal primo minuto domenica sera contro il Lecce, nel posticipo della quinta giornata di Serie A, ultimo appuntamento prima della lunga sosta per le nazionali.
Amorim si affiderà all'americano nella speranza di trovare quella qualità tra le linee che è mancata al Milan in questo inizio di stagione: dopo gli esperimenti e il turnover contro il Benfica, il tecnico portoghese sembra intenzionato a puntare sui big, per una partita che il Diavolo non può assolutamente sbagliare.