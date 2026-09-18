Il Milan si aggrappa a Pulisic: Amorim lo rilancerà dal primo minuto contro il Lecce, titolare in rossonero dopo 5 mesi

Finora Pulisic ha collezionato soltanto due presenze, subentrando all'intervallo sia nella gara di sabato scorso all'Olimpico contro la Lazio che mercoledi a San Siro contro il Benfica.

In entrambe le occasioni l'ingresso dell'ex Chelsea ha senza ombra di dubbio portato a un miglioramento della produzione offensiva, dando vivacità e imprevedibilità alla trequarti. Contro la Lazio Pulisic ha dato la scossa, servendo l'assist per il primo goal di Moreira e contribuendo con i suoi movimenti a far scricchiolare la difesa biancoceleste, fino ad allora impeccabile.

In Europa League il suo ingresso è stato meno impattante, ma l'americano ha creato probabilmente la miglior occasione da goal per i rossoneri della serata, impensierendo Trubin con un bel destro dal limite dell'area.