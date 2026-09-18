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Christian Pulisic Milan HICGOAL
Simone Gambino

Il Milan si aggrappa a Pulisic: Amorim lo rilancerà dal primo minuto contro il Lecce, titolare in rossonero dopo 5 mesi

Serie A
Milan vs Lecce
C. Pulisic
Milan
Lecce

Christian Pulisic si prepara a ritornare nell'undici titolare del Milan a 5 mesi di distanza dall'ultima gara giocata dal primo minuto in rossonero, contro la Juventus a fine aprile.

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In casa Milan è arrivato, finalmente, il momento di Christian Pulisic, che salvo sorprese dell'ultimora scenderà in campo dal primo minuto domenica sera contro il Lecce, nel posticipo della quinta giornata di Serie A, ultimo appuntamento prima della lunga sosta per le nazionali.

Amorim si affiderà all'americano nella speranza di trovare quella qualità tra le linee che è mancata al Milan in questo inizio di stagione: dopo gli esperimenti e il turnover contro il Benfica, il tecnico portoghese sembra intenzionato a puntare sui big, per una partita che il Diavolo non può assolutamente sbagliare.

  • I LAMPI CONTRO LAZIO E BENFICA

    Finora Pulisic ha collezionato soltanto due presenze, subentrando all'intervallo sia nella gara di sabato scorso all'Olimpico contro la Lazio che mercoledi a San Siro contro il Benfica.

    In entrambe le occasioni l'ingresso dell'ex Chelsea ha senza ombra di dubbio portato a un miglioramento della produzione offensiva, dando vivacità e imprevedibilità alla trequarti. Contro la Lazio Pulisic ha dato la scossa, servendo l'assist per il primo goal di Moreira e contribuendo con i suoi movimenti a far scricchiolare la difesa biancoceleste, fino ad allora impeccabile.

    In Europa League il suo ingresso è stato meno impattante, ma l'americano ha creato probabilmente la miglior occasione da goal per i rossoneri della serata, impensierendo Trubin con un bel destro dal limite dell'area.

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  • DI NUOVO TITOLARE DOPO 5 MESI

    Tenuto ai margini da Amorim nelle prime uscite, per via di una condizione fisica non ottimale, Pulisic è destinato finalmente a ritrovare una maglia da titolare in occasione della gara di domenica sera contro il Lecce, a distanza di 5 mesi dall'ultima partita in cui è sceso in campo dal primo minuto con il Milan.

    Pulisic, che aveva chiuso la scorsa stagione non al meglio a causa di continui problemi muscolari, non gioca in rossonero da titolare dalla gara dello scorso 26 aprile contro la Juventus allo Stadium: era la trentaquattresima giornata di campionato, con un Milan già in caduta libera.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN CONTRO IL LECCE

    Amorim dovrebbe schierare Pulisic e Rabiot, partiti entrambi dalla panchina contro il Benfica, alle spalle di Gonçalo Ramos nel suo insindacabile 3-4-2-1, rinunciando, almeno inizialmente, a Alpha Cisse. Sulle corsie sicuro di una maglia Moreira, i dubbi sono legati all'altro esterno: Chukwueze può spuntarla su Estupinan, a meno che Amorim non decida di provare per la prima volta Saelemakers a tutta fascia.

    In mezzo rientra Modric, con Musah a dare equilibrio, davanti al solito trio composto da Gila, De Winter e Pavlovic.

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.

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