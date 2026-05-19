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Matteo Occhiuto

Il Milan ritrova i titolari per il gran finale: Leao e Saelemaekers a disposizione, ma a Genova hanno inciso i sostituti

Milan
Serie A
Milan vs Cagliari

Il portoghese e il belga (insieme a Estupinan) hanno scontato la squalifica, ma nel match interno che chiuderà la stagione di A non è detto che partano dal primo minuto.

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Milan-Cagliari, per la squadra di Max Allegri, varrà una stagione. Il Diavolo, nell’ultima giornata di Serie A, si giocherà l’accesso alla prossima Champions League, con il vantaggio unico di avere il proprio destino in mano.

In caso di successo, infatti, i rossoneri saranno certi del terzo posto in classifica, a prescindere da ciò che faranno Juventus, Roma e Como.

Uno scenario reso possibile dai tre punti arrivati in piena emergenza a Marassi contro il Genoa, in un match a cui il Milan si era presentato con tanti assenti. Ma, in Liguria, i sostituti hanno fatto la differenza.  


  • LEAO E SAELEMAEKERS OK PER IL CAGLIARI

    Leao, Saelemaekers ed Estupinan hanno saltato il match contro De Rossi. Il minimo comune denominatore alla base dei loro forfait è stata la squalifica per somma di ammonizioni, scattata dopo i gialli rimediati dai tre in casa contro l’Atalanta. Una tripla défaillance che il Milan comunque ha ben affrontato, grazie a chi si è fatto trovare pronto col Genova. 


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  • Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

    A GENOVA HANNO SEGNATO I LORO SOSTITUTI

    Al Ferraris, infatti, ad andare in goal sono stati Athekame e Nkunku, i primi cambi di Saelemaekers e Leao. Hanno confermato un buono stato di forma, hanno inciso e tolto dalle difficoltà un Milan che pareva destinato ad affogare. E invece no, proprio grazie all’ottima prova dello svizzero e del francese, che ora scalpitano per giocare anche contro il Cagliari dall’inizio. 

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  • DILEMMA ALLEGRI

    Per Allegri, quindi, sarà un bel dilemma: scegliere chi, sulla carta, ha i gradi da titolare, come Saelemaekers e Leao, o puntare su chi invece il posto lo potrebbe aver meritato per quanto fatto nelle ultime apparizioni? La settimana di lavoro è in pieno svolgimento a Milanello, e le risposte potrebbero arrivare soltanto a ridosso della gara contro il Cagliari. 

  • Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    UNA PARTITA CHE VALE UNA STAGIONE

    In ogni caso, nella sfida di San Siro, sarà fondamentale vincere. Tre punti e l’accesso alla prossima Champions League potrebbero cambiare, e non poco, i destini di tanti giocatori, dando comunque una valutazione positiva alla stagione. A prescindere da chi giocherà, Allegri pretenderà il massimo in 90 minuti senza margine d’errore. 

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