Il Milan ritrova i titolari per il gran finale: Leao e Saelemaekers a disposizione, ma a Genova hanno inciso i sostituti

Milan-Cagliari, per la squadra di Max Allegri, varrà una stagione. Il Diavolo, nell’ultima giornata di Serie A, si giocherà l’accesso alla prossima Champions League, con il vantaggio unico di avere il proprio destino in mano.
In caso di successo, infatti, i rossoneri saranno certi del terzo posto in classifica, a prescindere da ciò che faranno Juventus, Roma e Como.
Uno scenario reso possibile dai tre punti arrivati in piena emergenza a Marassi contro il Genoa, in un match a cui il Milan si era presentato con tanti assenti. Ma, in Liguria, i sostituti hanno fatto la differenza.