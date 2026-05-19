Il Milan ritrova i titolari per il gran finale: Leao e Saelemaekers a disposizione, ma a Genova hanno inciso i sostituti

Al Ferraris, infatti, ad andare in goal sono stati Athekame e Nkunku, i primi cambi di Saelemaekers e Leao. Hanno confermato un buono stato di forma, hanno inciso e tolto dalle difficoltà un Milan che pareva destinato ad affogare. E invece no, proprio grazie all’ottima prova dello svizzero e del francese, che ora scalpitano per giocare anche contro il Cagliari dall’inizio.