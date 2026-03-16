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Allegri Milan RomaGetty
Alessandro De Felice

Il Milan rischia la qualificazione in Champions League? Il distacco dalla Juventus, gli scontri diretti e il vantaggio sul Como e Roma

Dopo la sconfitta con la Lazio i rossoneri vedono avvicinarsi le rivali: Juventus, Como e Roma restano in scia mentre gli scontri diretti possono decidere la stagione.

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La sconfitta del Milan contro la Lazio nella 29ª giornata di Serie A riapre anche il tema della qualificazione alla prossima Champions League

Il goal di Isaksen che ha deciso la sfida dell’Olimpico ha infatti frenato la squadra di Massimiliano Allegri, permettendo all’Inter di allungare a +8 in testa alla classifica ma soprattutto lasciando invariata la distanza dalle inseguitrici.

Con il Milan fermo a 60 punti, alle sue spalle restano vicinissime Napoli, Como, Juventus e Roma. La corsa alle prime posizioni diventa così sempre più corta e la qualificazione alla Champions League, pur restando alla portata dei rossoneri, non appare più blindata come poche settimane fa.

  • LA CORSA AL QUARTO POSTO

    Il Milan mantiene un margine di sette punti sulla Juventus, che attualmente occupa la quinta posizione con 53 punti. Un vantaggio importante ma non definitivo, soprattutto considerando che mancano ancora diverse giornate alla conclusione del campionato.

    Alle spalle dei bianconeri si muove anche la Roma, sesta con 51 punti, mentre il Como è quarto a quota 54. 

    Il Milan resta al secondo posto, ma il margine sulla zona Champions non è così ampio da consentire distrazioni nelle prossime settimane. 

    Il rischio concreto è quello di vedere riaprirsi completamente la lotta per i posti europei, soprattutto se dovessero arrivare altri passi falsi nelle prossime giornate.

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  • GLI SCONTRI DIRETTI

    Uno degli elementi che al momento favoriscono il Milan riguarda proprio gli scontri diretti. I rossoneri sono infatti in vantaggio negli incroci stagionali con Como, Roma e Napoli, anche se con i partenopei manca ancora la gara di ritorno, secondo i dati sugli scontri diretti.

    Diversa la situazione con la Juventus, con cui il confronto diretto è al momento in perfetta parità e sarà quindi lo scontro di ritorno a determinare eventualmente il vantaggio tra le due squadre.

    Questo fattore può diventare determinante nel finale di stagione, soprattutto in una classifica così compatta, dove eventuali arrivi a pari punti potrebbero cambiare la distribuzione delle posizioni europee.

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  • IL CALENDARIO DEL MILAN

    Il calendario del Milan nelle prossime settimane sarà determinante. Prima della sosta per le nazionali i rossoneri affronteranno il Torino a San Siro sabato 21 marzo alle 18, nella 30ª giornata. 

    Alla ripresa del campionato, il 6 aprile alle 20.45, è in calendario uno dei passaggi più delicati della stagione con la trasferta contro il Napoli.

    Nel mese di aprile la squadra di Allegri giocherà poi in casa contro l’Udinese nel weekend tra l’11 e il 12 aprile, prima della trasferta sul campo del Verona il 18 o 19 aprile. A chiudere il mese sarà un altro scontro diretto di peso: Milan-Juventus il 25 o 26 aprile.

    Il calendario proseguirà poi con Sassuolo-Milan il 2 o 3 maggio, Milan-Atalanta il 9 o 10 maggio, Genoa-Milan il 16 o 17 maggio e Milan-Cagliari il 23 o 24 maggio.

  • IL VANTAGGIO SU COMO E ROMA

    Nonostante il rallentamento con la sconfitta contro la Lazio, il Milan mantiene una situazione favorevole negli scontri diretti con diverse rivali. 

    I rossoneri sono infatti in vantaggio negli scontri diretti con Como, Roma e Napoli - anche se con i partenopei manca ancora la gara di ritorno - mentre il confronto con la Juventus è in equilibrio in attesa della sfida di ritorno.

    Con la classifica corta e diversi scontri diretti ancora da giocare, la stagione resta apertissima nella corsa alla Champions League. 

    Il margine tra il secondo posto e il quinto resta infatti ridotto, e il calendario del Milan presenta ancora incroci decisivi contro Napoli, Juventus e Atalanta nelle ultime settimane di campionato.

    Toccherà alla squadra di Allegri fugare ogni dubbi e scacciare i fantasmi, blindando una qualificazione alla prossima Champions League che prima della sfida contro la Lazio sembrava cosa fatta ma che non appare più certa dopo il K.O dell’Olimpico firmato Isaksen.

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