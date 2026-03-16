Il Milan rischia la qualificazione in Champions League? Il distacco dalla Juventus, gli scontri diretti e il vantaggio sul Como e Roma

Nonostante il rallentamento con la sconfitta contro la Lazio, il Milan mantiene una situazione favorevole negli scontri diretti con diverse rivali.

I rossoneri sono infatti in vantaggio negli scontri diretti con Como, Roma e Napoli - anche se con i partenopei manca ancora la gara di ritorno - mentre il confronto con la Juventus è in equilibrio in attesa della sfida di ritorno.

Con la classifica corta e diversi scontri diretti ancora da giocare, la stagione resta apertissima nella corsa alla Champions League.

Il margine tra il secondo posto e il quinto resta infatti ridotto, e il calendario del Milan presenta ancora incroci decisivi contro Napoli, Juventus e Atalanta nelle ultime settimane di campionato.

Toccherà alla squadra di Allegri fugare ogni dubbi e scacciare i fantasmi, blindando una qualificazione alla prossima Champions League che prima della sfida contro la Lazio sembrava cosa fatta ma che non appare più certa dopo il K.O dell’Olimpico firmato Isaksen.