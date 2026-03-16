Il Milan rischia la qualificazione in Champions League? Il distacco dalla Juventus, gli scontri diretti e il vantaggio sul Como e Roma

La sconfitta del Milan contro la Lazio nella 29ª giornata di Serie A riapre anche il tema della qualificazione alla prossima Champions League.
Il goal di Isaksen che ha deciso la sfida dell’Olimpico ha infatti frenato la squadra di Massimiliano Allegri, permettendo all’Inter di allungare a +8 in testa alla classifica ma soprattutto lasciando invariata la distanza dalle inseguitrici.
Con il Milan fermo a 60 punti, alle sue spalle restano vicinissime Napoli, Como, Juventus e Roma. La corsa alle prime posizioni diventa così sempre più corta e la qualificazione alla Champions League, pur restando alla portata dei rossoneri, non appare più blindata come poche settimane fa.