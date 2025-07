Il Milan rilancia per Jashari, nuova offerta al Bruges: cifre e dettagli della nuova proposta, tesoretto grazie alle cessioni degli esuberi

Il Milan aumenta l’offerta al Bruges per il centrocampista svizzero. L’intesa è vicina grazie anche alle cessioni: Emerson, Colombo e altri finanziano l’operazione.

Il Milan accelera in modo decisivo per assicurarsi Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Bruges, considerato l’ultimo tassello mancante per completare la nuova mediana disegnata da Massimiliano Allegri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha rivisto al rialzo l’offerta al Bruges, portando la parte fissa a 35 milioni di euro e riducendo i bonus. Il rilancio è frutto di una strategia precisa: la liquidità necessaria arriva infatti da un piano di cessioni mirate che include Emerson Royal, Lorenzo Colombo e altri esuberi.

La trattativa, che si trascina da settimane, è ora in fase avanzata e potrebbe concludersi entro il weekend. Jashari, dal canto suo, continua a spingere per il trasferimento, rifiutando offerte alternative e mantenendosi ai margini della rosa belga.