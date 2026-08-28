Il Milan ricorda Franco Baresi, l'omaggio dei rossoneri al Capitano per la prima a 'San Siro' dopo la sua morte

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La prima ufficiale a 'San Siro' della nuova stagione. Ma soprattutto la prima senza Franco Baresi.
In occasione di Milan-Venezia, il club rossonero ha deciso di rendere nuovamente omaggio allo storico capitano scomparso qualche settimana fa.
Tanta l'emozione sia in campo che sugli spalti nel ricordare un giocatore, ma soprattutto un uomo, che ha segnato un'epoca.