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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Il Milan ricorda Franco Baresi, l'omaggio dei rossoneri al Capitano per la prima a 'San Siro' dopo la sua morte

Serie A
Milan
Milan vs Venezia
Venezia

In occasione della prima gara ufficiale a San Siro dopo la scomparsa di Franco Baresi i rossoneri hanno nuovamente reso omaggio allo storico capitano del Milan.

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La prima ufficiale a 'San Siro' della nuova stagione. Ma soprattutto la prima senza Franco Baresi.

In occasione di Milan-Venezia, il club rossonero ha deciso di rendere nuovamente omaggio allo storico capitano scomparso qualche settimana fa.

Tanta l'emozione sia in campo che sugli spalti nel ricordare un giocatore, ma soprattutto un uomo, che ha segnato un'epoca.

  • LA MAGLIA NUMERO 6 A CENTROCAMPO

    Prima del fischio d'inizio di Milan-Venezia sul campo è stata esposta un'enorme maglia rossonera col numero 6.

    Ovvero proprio quella che Baresi ha indossato e onorato per anni sui campi di tutto il mondo.

    E che la società aveva deciso di ritirare in stile NBA per la prima volta nella storia del calcio italiano.

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  • LO STRISCIONE E IL NOME DURANTE LE FORMAZIONI

    Non poteva mancare ovviamente l'omaggio della Curva Sud allo storico capitano del Milan.

    "Franco Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare" si leggeva su uno striscione esposto dalla parte più calda del tifo rossonero.

    Alla lettura delle formazioni di Milan-Venezia lo speaker di San Siro ha letto anche il numero 6 col nome di Baresi tra gli applausi commossi di tutto il pubblico presente.

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  • L'OMAGGIO PRIMA DELLA PARTITA

    Poco prima del fischio d'inizio le squadre si sono schierate in cerchio a centrocampo, mentre veniva trasmessa un video-omaggio sui maxi schermi dello stadio.

    Il figlio dello storico capitano ha invece posto sulla poltroncina del padre in tribuna la sua maglia rossonera numero 6.

    Tanti i grandi ex presenti, tra questi un Daniele Massaro visibilmente commosso. Lacrime pure per Giovanni Stroppa, attuale tecnico del Venezia ma compagno di Baresi da giocatore.

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  • IL CORO AL MINUTO 6

    Allo scoccare del minuto numero 6 la Curva Sud ha intonato alcuni cori in onore del loro idolo.

    "6 per sempre Franco Baresi" e "C'è solo un capitano" sono stati urlati ad alta voce mentre il resto dello stadio applaudiva.

    L'ultimo modo per rendere omaggio e salutare un uomo che è stato più di un calciatore.

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