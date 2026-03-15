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Leonardo Gualano

Il Milan può avvicinarsi ancora all’Inter, Capello: “Chivu un po’ in confusione, aspettiamo le prossime tre giornate”

Fabio Capello, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Allegri ha molta esperienza, se Chivu dovesse lasciare altri punti per strada…”

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Solo fino a pochi giorni fa, la corsa Scudetto sembrava virtualmente chiusa, ora ha la possibilità di aprirsi in maniera clamorosa.

L’Inter, dopo essere stata sconfitta nel derby, non è andata oltre ad un 1-1 interno contro l’Atalanta, risultato questo che offre al Milan un potenziale assist.

La compagine rossonera infatti, nel caso in cui dovesse riuscire a fare bottino pieno in casa della Lazio e dunque a centrare il suo terzo successo consecutivo, si porterebbe a -5 dai cugini nerazzurri, quando mancano ancora nove turni alla fine del campionato.

Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo l’Inter, ma anche della lotta per il titolo.

  • “COL MILAN A -5, CAMPIONATO RIAPERTO”

    “Max è bravo a capire i momenti e ha molta esperienza. In più, è sempre equilibrato nelle dichiarazioni. Anche ieri in conferenza ha giustamente tenuto un profilo basso, continuando a insistere sulla Champions e toccando poco l’argomento scudetto: se il Milan dovesse portarsi a -5 poi, non vorrebbe dire automaticamente che il campionato sarebbe riaperto”.

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  • “L’INTER DOVREBBE SBAGLIARE ALTRE DUE-TRE PARTITE”

    “Sognare e sperare è sempre lecito. Però tutto continuerebbe a dipendere dall’Inter, che dovrebbe sbagliare almeno altre due-tre partite. E allo stesso tempo, il Milan non dovrebbe smettere di vincere. Cominciando proprio da stasera a Roma”.

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  • “CHIVU SEMBRA UN PO’ IN CONFUSIONE”

    “Ero a San Siro e ho visto una squadra poco brillante dal punto di vista fisico. Certo, aveva avuto pure le occasioni per chiudere la partita quando era sull’1-0, ma anche l’Atalanta aveva sprecato la chance del pari, prima di segnare poi con Krstovic. Se devo dirla tutta, la mia impressione è che Chivu sia un po’ in confusione. I cambi non mi hanno convinto. Perché togliere Esposito che permetteva alla squadra di non schiacciarsi e obbligava la Dea a non alzarsi troppo? Dopo, infatti, l’Atalanta ha preso campo”.

  • “ASPETTIAMO TRE GIORNATE”

    “Aspettiamo le prossime tre giornate. L’Inter avrà la Fiorentina in trasferta, quindi la Roma in casa e il Como fuori: tre squadre che hanno bisogno di punti e difficili da affrontare. Se Chivu lasciasse altri punti per strada e, al contempo, il Milan dovesse fare bottino pieno…".

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