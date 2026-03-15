Il Milan può avvicinarsi ancora all’Inter, Capello: “Chivu un po’ in confusione, aspettiamo le prossime tre giornate”

Solo fino a pochi giorni fa, la corsa Scudetto sembrava virtualmente chiusa, ora ha la possibilità di aprirsi in maniera clamorosa.
L’Inter, dopo essere stata sconfitta nel derby, non è andata oltre ad un 1-1 interno contro l’Atalanta, risultato questo che offre al Milan un potenziale assist.
La compagine rossonera infatti, nel caso in cui dovesse riuscire a fare bottino pieno in casa della Lazio e dunque a centrare il suo terzo successo consecutivo, si porterebbe a -5 dai cugini nerazzurri, quando mancano ancora nove turni alla fine del campionato.
Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo l’Inter, ma anche della lotta per il titolo.