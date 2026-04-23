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US Sassuolo Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: dal rinnovo di Modric a Goretzka e Fofana, chi può arrivare e chi può partire in estate

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Allegri detta la linea per la mediana in vista della prossima stagione: priorità a qualità e fisicità. In uscita Musah, Fofana e Loftus-Cheek.

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Il calciomercato del Milan comincia a entrare nel vivo in vista della prossima estate e il primo grande cantiere aperto riguarda il centrocampo.

La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare una mediana che dovrà aumentare sia il tasso tecnico sia la struttura fisica, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri per la stagione 2026/27.

Con Luka Modric orientato ad attivare la clausola di rinnovo legata alla qualificazione in Champions League, il club si sta muovendo su più tavoli per completare il reparto con innesti mirati.

  • GORETZKA OBIETTIVO DEL MILAN

    Il nome più caldo per il centrocampo milanista resta quello di Leon Goretzka.

    Il Milan ha mantenuto contatti costanti anche negli ultimi giorni con l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto. Il giocatore avrebbe manifestato disponibilità al trasferimento in rossonero.

    L’eventuale affondo definitivo scatterà nel momento in cui il Milan avrà la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League.

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  • OCCHI SU MIJNANS

    Tra i profili seguiti dal Milan emerge anche quello di Sven Mijnans, centrocampista dell’AZ Alkmaar.

    Secondo quanto riportato da MilanNews, gli osservatori rossoneri erano presenti alla finale di Coppa d’Olanda vinta dall’AZ contro il NEC Nijmegen.

    In quella gara Mijnans ha segnato la rete del momentaneo 2-0 ed è stato premiato come miglior giocatore della finale. Le relazioni raccolte sul 26enne sarebbero molto positive.

    Il Milan valuta con attenzione anche le sue caratteristiche atletiche, considerate rilevanti per il nuovo assetto del reparto: il centrocampista è alto 1,95 metri, una struttura fisica importante che consentirebbe ai rossoneri di mettere centimetri in mediana.


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  • IL MILAN SU FAGIOLI

    Un altro giocatore molto apprezzato da Allegri è Nicolò Fagioli. Il tecnico rossonero stima il centrocampista della Fiorentina e lo considera una possibile alternativa a Modric nella rotazione della prossima stagione.

    L’operazione dipenderà però dalla valutazione del club viola, che ha investito complessivamente 16 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.


  • NEL MILAN SU KONÉ DEL SASSUOLO

    Nel radar rossonero c’è anche Ismael Koné, classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese.

    A rilanciare la pista è il Corriere dello Sport, secondo cui il prezzo del cartellino sarebbe di almeno 20 milioni di euro.

    Il Milan considera Koné uno dei profili giovani più interessanti per completare il reparto e abbassare l’età media della mediana.


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  • CHI PUÒ LASCIARE IL MILAN

    Parallelamente agli ingressi, il Milan dovrà liberare spazio in rosa e reperire risorse economiche attraverso alcune cessioni.

    In partenza c’è Yunus Musah, destinato a rientrare dal prestito all’Atalanta ma fuori dai piani tecnici di Allegri.

    Situazione aperta anche per Youssouf Fofana, che vanta estimatori in Premier League e in Turchia: una sua eventuale cessione potrebbe finanziare l’assalto a Koné.

    In bilico pure Ruben Loftus-Cheek, il cui contratto scade il 30 giugno 2027. Nonostante la volontà del giocatore di rinnovare, il club non avrebbe ancora deciso se aprire una trattativa per il prolungamento.


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