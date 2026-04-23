Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo: dal rinnovo di Modric a Goretzka e Fofana, chi può arrivare e chi può partire in estate

Il calciomercato del Milan comincia a entrare nel vivo in vista della prossima estate e il primo grande cantiere aperto riguarda il centrocampo.

La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare una mediana che dovrà aumentare sia il tasso tecnico sia la struttura fisica, seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri per la stagione 2026/27.

Con Luka Modric orientato ad attivare la clausola di rinnovo legata alla qualificazione in Champions League, il club si sta muovendo su più tavoli per completare il reparto con innesti mirati.