Il Milan porta il tema del benessere mentale in campo: "The Madhappy Foundation" sulle maglie dei rossoneri in Europa League

Il Milan, insomma, vuole affrontare il tema del benessere mentale non solo quando il disagio diventa crisi, ma prevenirlo, agire prima, sensibilizzando le nuove generazioni.

Da questi presupposti nasce la collaborazione con The Madhappy Foundation, che avrà il tradizionale spazio destinato a Fondazione Milan, sulle maglie: perché grazie all'aiuto di The Madhappy Foundation è possibile parlare in modo autentico alle giovani generazioni.

"Nata a Los Angeles, Madhappy è un marchio di abbigliamento fondato su una filosofia ottimistica, che ha fatto del benessere mentale un elemento centrale della propria identità. Il marchio destina l’1% dei ricavi netti a iniziative per la salute mentale attraverso The Madhappy Foundation, supportando la ricerca e organizzazioni come The JED Foundation, Child Mind Institute e il Positive Psychology Center dell’Università della Pennsylvania", si legge dalla nota del Milan.

Una missione, comunque, che parte da lontano: dal 2003, come comunica il club rossonero, "la Fondazione Milan ha destinato oltre 13 milioni di euro a progetti in Italia e nel mondo, raggiungendo più di 200.000 beneficiari".

Numeri importantissimi che, grazie anche alla collaborazione con UEFA e con il suo programma Take Care, punta ad avere un impatto anche maggiore in futuro.