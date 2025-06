Il Milan pensa all'ex Napoli Kim per rinforzare la difesa di Allegri: il Bayern Monaco scarica il coreano e tenta l'assalto a Leao

Il centrale sudcoreano è un’idea per il reparto arretrato. I bavaresi lo offrono per Leao, ma Allegri fa muro: Rafa è il simbolo del nuovo corso.

Il Milan si prepara a una rivoluzione in difesa e guarda a Kim Min-Jae per rinforzare il reparto arretrato, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Il difensore sudcoreano, attualmente al Bayern Monaco, è in uscita dal club tedesco, che ne valuta la cessione per almeno 30 milioni di euro e vorrebbe inserirlo come parziale contropartita tecnica per arrivare a Rafael Leao.

Il portoghese, considerato incedibile da Allegri, è finito nel mirino del club bavarese dopo un’annata altalenante in rossonero ma comunque ricca di interesse da parte di top club europei e arabi. Intanto, il Milan valuta più nomi per completare il pacchetto difensivo, mentre diverse partenze appaiono già delineate, tra cui quella di Theo Hernandez.