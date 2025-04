Il Milan pensa al riscatto di Sottil: le cifre e i dettagli dell'accordo con la Fiorentina

Nonostante lo scarso impiego in rossonero, il classe 1999 avrebbe convinto i vertici milanisti: il riscatto è uno scenario concreto.

In attesa di concludere nel migliore dei modi - possibilmente con la vittoria della Coppa Italia - una stagione tutt'altro che esaltante, nonostante la conquista della Supercoppa italiana, il Milan è già al lavoro per allestire la rosa in vista della stagione 2025/26.

Tra i giocatori sotto esame, in casa rossonera, c'è anche Riccardo Sottil. L'esterno offensivo, classe 1999, è arrivato nel corso del mercato di gennaio dalla Fiorentina per rinforzare la batteria degli esterni offensivi in dotazione al Diavolo.

Nel corso dei suoi primi mesi all'ombra della Madonnina, Sottil ha trovato poco spazio, ma quanto mostrato dall'ex Cagliari è stato decisamente apprezzato dai vertici milanisti, i quali starebbero pensando di riscattare il cartellino del giocatore.