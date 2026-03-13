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Kim BayernGetty Images
Leonardo Gualano

Il Milan pensa al colpo Kim per la difesa: le possibili cifre e gli ostacoli da superare

Il Milan ha individuato in Kim Min-jae un potenziale obiettivo per la sua difesa: in Italia ha già fatto benissimo con il Napoli e potrebbe lasciare il Bayern.

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Quello di Kim Min-jae è un nome che negli ultimi anni è stato accostato diverse volte a quello di club italiani.

Proprio in Serie A si è consacrato ad alti livelli, rivelandosi uno dei trascinatori del Napoli capace di vincere, al termine della stagione 2022-2023, il suo storico terzo Scudetto, e in tanti non hanno di certo dimenticato le grandi qualità mostrate.

Tra le società date adesso sulle sue tracce c’è il Milan. Come riportato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero ha individuato proprio nel centrale sudcoreano uno dei possibili rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri la prossima estate.

Un colpo sulla carta non impossibile, ma per arrivare al suo cartellino bisognerà superare almeno un paio di ostacoli importanti.

  • PIACE AD ALLEGRI

    Come riportato da ‘Calciomercato.com’, al Milan Kim può contare su un grande estimatore: Massimiliano Allegri.

    Al tecnico rossonero già a gennaio il club aveva promesso un importante rinforzo in difesa che poi però non è arrivato.

    Kim garantirebbe al Milan non solo fisicità e velocità, ma anche la tanta esperienza internazionale maturata nel corso della sua carriera.

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  • Min-Jae KimGetty

    NON È INAMOVIBILE AL BAYERN

    Approdato al Bayern Monaco nell’estate del 2023, a fronte di un esborso da 57 milioni di euro, Kim nel corso degli ultimi tre anni, a causa di alcuni contrattempi di natura fisica ma anche di scelte tecniche, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile.

    In Germania si è ritrovato spesso chiuso da Upamecano e Tah e, per questo motivo, sta valutando concretamente la possibilità di iniziare una nuova avventura la prossima estate.

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  • MIN JAE KIM NAPOLIGetty Images

    CONOSCE LA SERIE A

    A rendere Kim un giocatore così ammirato dalle big di Serie A c’è un altro fattore di non poco conto: conosce già il calcio italiano.

    Ha vissuto una stagione da grande protagonista al Napoli, nel corso della quale ha totalizzato 35 presenze e 2 goal in campionato, consacrandosi come uno dei migliori giocatori in assoluto del torneo.

    Le sue prestazioni gli sono valse il premio di miglior difensore della Serie A 2022-2023 ed inoltre ha dimostrato di sapersi adattare al nostro calcio con una velocità sorprendente.

    In caso di acquisto dunque, sarebbe un giocatore già ‘pronto all’uso’, che non avrebbe bisogno di particolari periodi di adattamento.

  • GLI OSTACOLI DA SUPERARE

    Kim, che il prossimo novembre compirà 30 anni, rappresenterebbe un rinforzo eccellente per il Milan, tuttavia arrivare al suo cartellino potrebbe non essere semplice.

    Come spiegato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero ha in programma di fare un tentativo, ma il difensore dovrebbe accettare un ingaggio ben più basso rispetto a quello percepito oggi (7 milioni contro i 12 attuali) e il Bayern dovrebbe abbassare le sue pretese, visto che al momento valuta l’ex Napoli più di 30 milioni di euro.

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