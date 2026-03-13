Il Milan pensa al colpo Kim per la difesa: le possibili cifre e gli ostacoli da superare

Quello di Kim Min-jae è un nome che negli ultimi anni è stato accostato diverse volte a quello di club italiani.
Proprio in Serie A si è consacrato ad alti livelli, rivelandosi uno dei trascinatori del Napoli capace di vincere, al termine della stagione 2022-2023, il suo storico terzo Scudetto, e in tanti non hanno di certo dimenticato le grandi qualità mostrate.
Tra le società date adesso sulle sue tracce c’è il Milan. Come riportato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero ha individuato proprio nel centrale sudcoreano uno dei possibili rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri la prossima estate.
Un colpo sulla carta non impossibile, ma per arrivare al suo cartellino bisognerà superare almeno un paio di ostacoli importanti.