Il Milan pensa al colpo Kim per la difesa: le possibili cifre e gli ostacoli da superare

Approdato al Bayern Monaco nell’estate del 2023, a fronte di un esborso da 57 milioni di euro, Kim nel corso degli ultimi tre anni, a causa di alcuni contrattempi di natura fisica ma anche di scelte tecniche, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile.

In Germania si è ritrovato spesso chiuso da Upamecano e Tah e, per questo motivo, sta valutando concretamente la possibilità di iniziare una nuova avventura la prossima estate.