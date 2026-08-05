Il Milan omaggia Franco Baresi nel derby con l'Inter: tutti in campo con la maglia numero 6

Un derby per Franco Baresi.

A Perth Milan e Inter si affrontano in una stracittadina amichevole, l'occasione per confrontarsi in vista dell'inizio degli impegni ufficiali ma anche per unirsi nel commosso ricordo del leggendario capitano rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio.

Ieri, martedì 4 agosto, l'ultimo saluto a Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, un momento che ha annullato le rivalità sul campo e stretto tutti nell'abbraccio alla famiglia di una figura storica per il calcio italiano.

Dall'Italia all'Australia, perché prima della sfida tra la squadra di Ruben Amorim e quella di Cristian Chivu le squadre hanno voluto omaggiare Baresi con diverse iniziative.