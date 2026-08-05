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Baresi Milan
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Il Milan omaggia Franco Baresi nel derby con l'Inter: tutti in campo con la maglia numero 6

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Milan vs Inter
F. Baresi
Serie A

Il primo derby dopo la scomparsa dello storico capitano rossonero: a Perth il commosso ricordo di Baresi, con i giocatori rossoneri in campo con la storica maglia numero 6.

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Un derby per Franco Baresi.

A Perth Milan e Inter si affrontano in una stracittadina amichevole, l'occasione per confrontarsi in vista dell'inizio degli impegni ufficiali ma anche per unirsi nel commosso ricordo del leggendario capitano rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio.

Ieri, martedì 4 agosto, l'ultimo saluto a Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, un momento che ha annullato le rivalità sul campo e stretto tutti nell'abbraccio alla famiglia di una figura storica per il calcio italiano.

Dall'Italia all'Australia, perché prima della sfida tra la squadra di Ruben Amorim e quella di Cristian Chivu le squadre hanno voluto omaggiare Baresi con diverse iniziative.

  • IL MILAN ENTRA IN CAMPO CON LA 6 DI BARESI

    I giocatori del Milan entreranno in campo prima dell'amichevole contro l'Inter con la maglia numero 6 e il cognome "Baresi" scritto sulle spalle.

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  • COREOGRAFIA SUGLI SPALTI

    Come riferito da Sky Sport, sugli spalti dell'Optus Stadium ci sarà una coreografia dedicata al Capitano rossonero.

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  • MINUTO DI RACCOGLIMENTO E LUTTO AL BRACCIO

    Prima del fischio d'inizio, poi, è previsto un minuto di raccoglimento per omaggiare Baresi.


    La squadra di Amorim, infine, giocherà con il lutto al braccio.

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  • STOP AL MINUTO 6

    L'ultimo omaggio al minuto 6, come la maglia di Baresi: Milan e Inter si fermeranno per osservare un altro minuto di raccoglimento.

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