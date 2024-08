Nonostante le difficoltà nella trattativa con il Monaco, il Milan non molla Fofana: Moncada lavora per ricucire lo strappo. Lo United è alla finestra.

Attaccante, difensore centrale, esterno destro difensivo e… centrocampista. Il calciomercato del Milan sta seguendo delle linee guida ben precise, con il chiaro obiettivo di colmare le lacune individuate nella rosa di Fonseca.

Se i primi tre tasselli sono stati coperti da Morata, Pavlovic ed Emerson Royal (questione di ore il suo arrivo dal Tottenham), non è un mistero che il Milan abbia già da tempo individuato anche il profilo ideale per riempire la voce “centrocampista difensivo”.

Si tratta di Youssouf Fofana, classe 1999 in scadenza tra un anno con il Monaco. La trattativa con i francesi dura ormai da settimane tra alti e bassi: ma nonostante le difficoltà, legate alle richieste elevate che i monegaschi fanno del cartellino, il Milan continua a non arrendersi e insiste per vestire il centrocampista di rossonero.