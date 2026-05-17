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Simone Gambino

Il Milan non incanta ma Rabiot sta con Allegri: "Magari ci sarà poco calcio ma quello che conta è fare punti per andare in Champions"

Serie A
Genoa vs Milan
Genoa
Milan
A. Rabiot
M. Allegri

Adrien Rabiot dopo la pesante vittoria del Milan sul campo del Genoa: "Anche oggi avremmo potuto fare meglio a livello di calcio, ma non è ora che dobbiamo pensare a questo. Serve prendere punti e vincere".

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Anche contro il Genoa il Milan di Max Allegri non ha di certo incantato sul piano del gioco, ma in questo momento è un aspetto totalmente irrilevante per i rossoneri: il messaggio di Adrien Rabiot nel post-partita è chiarissimo. "Magari ci sarà poco calcio, ma quello che importa a tutti, noi, società e tifosi, è fare punti per andare in Champions".

In conferenza stampa il centrocampista francese ha ammesso le difficoltà del Diavolo sottolineando però come la priorità fosse portare a casa il risultato. "È vero, anche oggi avremmo potuto fare meglio a livello di calcio. Ma non è ora che dobbiamo pensare a questo. Serve prendere punti e vincere. È stata una battaglia oggi, sarà una battaglia domenica".

  • "NON È SOLO COLPA DELL'ALLENATORE..."

    Rabiot ha poi preso le difese di Allegri, criticato aspramente nelle ultime settimane per il vistoso calo del Milan: "Lui ha una visione del calcio e l'abbiamo fatta bene per otto mesi. Non è che dopo un mese e mezzo non buono è solo colpa dell'allenatore... È stato bravo per sette-otto mesi e ora è scarso? Non è così".

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  • "MAGARI L'ANNO PROSSIMO POTREMMO CAMBIARE ALCUNE COSE"

    Con il 2-1 maturato a Marassi il Milan è salito a quota 70 punti, portandosi a +2 su Como e Juventus: un margine che non mette al sicuro i rossoneri, servirà fare punteggio pieno contro il Cagliari a San Siro tra sette giorni per certificare la qualificazione in Champions League, fondamentale per le ambizioni future del Diavolo.

    "Magari l'anno prossimo - ha aggiunto Rabiot - potremmo parlare, cambiare alcune cose, magari anche a livello di giocatori, però per il momento siamo questi. Anche chi non sarà qui l'anno prossimo sta dimostrando professionalità e si è messo a disposizione del gruppo. Ci sarà da vincere domenica e poi vedremo il futuro dopo aver raggiunto l'obiettivo".

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  • "DOBBIAMO FARE CIÒ CHE CHIEDE IL MISTER"

    "Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Non ci riguarda ciò che succede nella società tra i dirigenti, il proprietario, il direttore sportivo e il mister... Noi dobbiamo fare ciò che ci chiede il mister in campo. Abbiamo la responsabilità di raggiungere l'obiettivo. Poi c'è da dire che tutto ciò fa parte del calcio, quindi noi dobbiamo ascoltare il meno possibile e pensare a giocare".

    "Il ritiro ci è servito - ha aggiunto Rabiot - Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla".



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