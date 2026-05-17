Il Milan non incanta ma Rabiot sta con Allegri: "Magari ci sarà poco calcio ma quello che conta è fare punti per andare in Champions"

Anche contro il Genoa il Milan di Max Allegri non ha di certo incantato sul piano del gioco, ma in questo momento è un aspetto totalmente irrilevante per i rossoneri: il messaggio di Adrien Rabiot nel post-partita è chiarissimo. "Magari ci sarà poco calcio, ma quello che importa a tutti, noi, società e tifosi, è fare punti per andare in Champions".

In conferenza stampa il centrocampista francese ha ammesso le difficoltà del Diavolo sottolineando però come la priorità fosse portare a casa il risultato. "È vero, anche oggi avremmo potuto fare meglio a livello di calcio. Ma non è ora che dobbiamo pensare a questo. Serve prendere punti e vincere. È stata una battaglia oggi, sarà una battaglia domenica".